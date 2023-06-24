鳳梨釋迦重新銷陸 陳吉仲指饒慶鈴配合大陸起舞：不必自貶國格

大陸國台辦宣布即日起恢復部分經過申請註冊的包裝廠與外銷供果園生產的台灣釋迦，可重新輸銷大陸；農委會主委陳吉仲今天在臉書發文表示，直指台東縣長饒慶鈴在配合中國大陸起舞，他說，農產品外銷不必自貶國格，兩岸農產貿易應回正軌。

這次在中國大陸開放之列的，是經過登記註冊，且有台東大學技術檢核，由台東縣政府統一送交名單，包括14位農民、涵蓋3家包裝場、25家果園，其他仍遭禁止的農產品如鳳梨、文旦柚、檸檬也想比照這模式辦理，開拓農產品新通路；連學者也認為，政府不出面，地方政府願意嘗試，就讓地方試辦看看，做好自我管理最重要。

陳吉仲說，任何人都知道中國市場就是高度受政治影響的市場。即便如此，面對農產品輸銷中國，同樣比照輸銷美國、日本等其他國家，秉持著檢疫科學專業與遵循國際貿易規範在進行。對外是由中央政府與其他貿易國家談定檢疫及貿易條件；對內透過全國一致的標準與規範做好防疫，只要符合條件的農民，不分縣市都能夠出口，這才是公平地對待所有農民。

陳吉仲表示，中國大陸宣布台東縣3家包裝廠、25個供果園的鳳梨釋迦可恢復輸中。台東縣長饒慶鈴卻自認是台東檢疫方式有效，指責農委會沒有任何方法。他請饒縣長回想，副縣長王志輝3月去北京前曾要求農委會協助，並認同動植物檢疫涉的談定是中央政府的權責工作。

陳吉仲說，現在中國不依循兩岸既有的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台來重新開放輸入鳳梨釋迦，僅在海峽論壇來做個案開放，明顯就是政治操作；饒縣長居然還請各縣市農民都去台東縣政府登記，這是在配合中國而起舞。

陳吉仲表示，中國大陸2021年9月20日以介殼蟲為由中斷輸入鳳梨釋迦；9天內提出系統性的檢驗檢疫管理規範給中國審查，包括強化供果園的田間管理，以及包裝場的選果清潔管理，以及出口檢疫等；始終未得到中國官方的回應。

他說，即便中國沒有回應，我們仍要持續自我提升。這兩年來，我們的農糧署、防檢局、試驗改良場等各單位，都在積極協助各個供果園、各縣市農民等提升介殼蟲等病蟲害辨識能力及加強防治措施，並提升包裝場選果效能及果實品質管控。

同時，為了幫助鳳梨釋迦的產銷，積極採取內銷、外銷及加工等具體措施。近兩年我們累計輔導外銷日本、加拿大、韓國等中國大陸以外市場，就超過8000公噸；推廣國內通路行銷合計就有12,918公噸；我們更媒合食品加工採購原料3262公噸。

陳吉仲說，避免農民因極端氣候農損或外銷市場不穩定因素而導致血本無歸，我們在2021至2022年就推出「成本型鳳梨釋迦保險」，近1300名投保農民獲得保險理賠補償，合計約1.1億元。而在2022至2023年投保釋迦收入保險的1169名鳳梨釋迦農民、面積1480公頃，每公頃理貼金額約30萬元，總理賠達 4.4億元。