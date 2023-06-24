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往返新竹、台北無法使用TPASS 王國材：以10月為目標做起來

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影

往返新竹、台北的通勤族仍無法使用TPASS，社福卡也無法使用。交通部長王國材今天表示，新竹縣市也有申請，通勤月票的進度是比較慢的，因剛提出來，正在審查，因為TPASS跟社福卡是用同一個機器，會慢一點，現在看桃竹竹苗送審，也會請縣市修正，現在以10月或是年底為目標，把兩個一起做起來。

媒體詢問，若在北市搭車使用社福卡，搭車到新竹是否可使用？王國材說，因為北部地區可以一卡跨區用，但到了新竹就是要用社福卡金額，不能扣點數。

被問及預估1280月票有多少退票潮，王國材表示，現在已經開始退票了，應該6月底前都會退完，原本的1280月票退場，很多地方原本的月票都退場，都直接改用1200，雙北已經公告怎樣退票改成1200，相關網站都有寫。

是否會擔心因為退票，造成捷運站比較多人，王國材表示，雙北的部分都有好好準備，可以不用擔心，相關窗口或是加值機都準備好了。

交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。記者江婉儀／攝影

王國材 交通部長 TPASS 新竹

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