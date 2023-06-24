高雄近海寶石珊瑚探勘起爭議 漁業署：目前不會調整漁業漁區

漁業署開放珊瑚漁船，在被稱為「高雄西」的高雄近海漁區探勘寶石珊瑚，結果引起台南、高雄、澎湖漁民疑慮，擔心漁場生態被破壞。漁業署今天上午強調，寶石珊瑚漁業漁區調整應以科學調查研究為本，目前不會調整。

聯合報今天獨家揭露漁業署今年核准珊瑚漁船，到高雄近12海浬外進行寶石珊瑚探勘作業，不僅讓一支釣、延繩釣漁民憂心生計受影響，保育團體砲轟質疑此舉是開保育倒車，立委賴瑞隆表示，開採行為對海洋資源保育相當不利，漁業署要重新檢討。

漁業署今天上午發新聞稿表示，漁業署為了寶石珊瑚漁業資管理， 2009年1月16日訂定「漁船兼營珊瑚漁業管理辦法」，採「嚴審、嚴管、做好科學研究」之管理原則，以原先有經營的60艘漁船為許可上限、指定5處作業漁區及3處指定漁港進出、年度總漁獲量6公噸、裝設船位回報器、卸魚申報及配合觀察員執行科學觀察等規定。今年共核准58艘漁船作業，近5年平均漁獲量2公噸。

漁業署說，為研究漁區調整與輪作，分別在2021年及2022年邀集產官學召開2次會議，一致認同漁場應休息輪替，漁區調整應以科學研究調查為基礎，完成調查後結合輪作規劃再予評估漁區調整事宜。

漁業署今年起，從過去的傳統寶石珊瑚漁區中，選擇台灣西南12浬外海域進行試驗作業，每艘試驗漁船皆搭載觀察員執行科學調查，截至今年6月22日已完成3組試驗，並已暫停探勘試驗，後續漁業署將邀集產官學共同討論3組探勘試驗結果。

漁業署說，寶石珊瑚生長於水下100公尺以下的海山環境，陽光無法穿透到達低，周圍生物多樣性相對較低，漁船是以繩索綁附沉石與網片，配合海流方向定點作業，尋找生長在海山地形上的寶石珊瑚，作業深度超過100公尺，並非用拖網作業，不會影響淺海造礁珊瑚。

漁業署說，寶石珊瑚漁區調整應以科學研究調查為基礎，在科學研究未有結果及與外界溝通前，不會調整珊瑚漁區。

宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會總幹事王耀徵今天上午強調，寶石珊瑚漁業管理辦法，是台灣最嚴格的漁業管理辦法，採取嚴審、嚴管、做好科學研究為原則，高雄西是珊瑚漁船的傳統漁區，但已經20年沒開採，台灣的珊瑚漁業目前有5個漁區，為了輪耕，才會在高雄西及澎湖外海進行探勘，如果結果經過科學研究證明適合的話，原本5個漁區會有1個停起來，才能讓珊瑚資源永續利用、產業永續經營。

一名住在高雄旗津漁港附近的漁民今天上午接受媒體採訪時表示，這陣子大概有5、6艘珊瑚漁船從外地開來旗津漁港，「我們看船頭的設備，就知道是來抓珊瑚！」該漁民說，在漁港岸邊休息時，有看過珊瑚漁船開出去作業，但是沒有看珊瑚船拿珊瑚下來過。

該漁民表示，他印象中，珊瑚漁船是到很遠很遠的海域作業。當他得知漁業署開放高雄西的寶石珊瑚探勘區最近離岸僅比12海浬稍遠，一臉不可置信地說：「應該是要到很遠的地方吧！」對於採珊瑚是否會破壞近海漁業生態，他嘆氣說，不予置評，因為每個人都有每個人的生活要顧。

旗津漁港今天上午仍有2艘珊瑚漁船停泊， 在船上整理環境的外籍漁工說，今天老闆（指船長）不會來漁船這裡，他也不能多說什麼。