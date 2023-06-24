不禮讓行人取締新標準下周定案 王國材：配合6月底上路
警政署日前祭出執法新規，行人只要踏上斑馬線，無論遠近都需停讓，但引發爭議而喊停。對於新法何時上路？交通部長王國材今天表示，還是會配合6月底，在立法院通過處罰條例修正，包含最高罰6000元跟3小時道安講習，只要每次不停讓行人，就會受到處罰，下周會把裁罰取締標準訂定出來，讓警政署有依據。
王國材今天到安坑輕軌十四張站視察TPASS行政院通勤月票整備情形。對於車輛未禮讓行人就罰的相關規定，王國材表示，裁罰的部分，警政署跟交通部在4月份討論時，當時氛圍是國外媒體一直報導台灣是行人地獄， 後來發生台南、台中小朋友在人行道死亡，警政署跟交通部在保障行人安全狀況下，要有最嚴格執法標準訂定。
王國材說，前幾天大概內容出來後，昨天深度討論，覺得有過嚴格，但還是一樣，保護行人這件事情，不管是交通部或是警政署還是持續進行，下周一會針對行人過了中央分隔線或是分隔島的裁罰標準討論，希望保障行人安全，也讓車輛也不用太壅塞，找到一個比較平衡的方法。
有學者認為，路口設計本身就有問題，若中央執意裁罰會適得其反。王國材表示，今年4月20日已經有22縣市，就行人安全部分，比如說有行人專用或早開時相，都已經發布，縣市政府都已經在做。第二就是行人穿越線退縮，離路口遠一點，轉彎車可以正面向行人，都已經在做了。
王國材說，台中有一名小姐要經過無號誌路口，東看西看都無人禮讓，最後還是被撞到，這意思是禮讓行人還是有6成以上還沒有這種觀念，除了工程外，執法是一個短期教育，無法等到所有人都會禮讓行人，短期用執法做教育，希望會有效，教育工程也是同時進行。
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