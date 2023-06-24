拉拉山遊樂園區僅70車格 遊客怨太少排隊浪費時間

端午連假迎來第3天，許多遊客仍把握時間出遊，其中桃園復興拉拉山巨木區轉型為國家森林遊樂園於今年4月開園並收取門票，不過園區內停車位僅70格，採一進一出方式，今上午6時許就被停滿，上百台車輛在外苦等，民眾批浪費時間，國家森林遊樂區車位竟如此少。

林務局新竹管理處回應，因園區內空間有限，因此目前仍會維持70格車格，建議民眾可將車輛停在上巴陵停車場，並搭乘與華陵社區發展協會簽約的付費計程車，有合作約30輛計程車可載民眾進入園區，且除現在門票半價優惠外，還可再打8折優惠，鼓勵民眾多使用。

有民眾表示，今開心出遊到拉拉山國家森林遊樂園，不過現場已上百台車輛大排長龍，詢問售票口得知今上午6時20分許，園區內的70格停車格皆已停滿，且採車輛一進一出方式，今上午約莫10多台車出來而已，不知要等到何時才能進去，許多民眾改採走路上山，但也不斷抱怨，國家公園內的車位竟然這麼少，連假根本浪費時間在排隊。

也有計程車司機說，連假人潮蜂擁，昨天進入園區塞車狀況長達1公里，約花費3至4個小時，美好的連假興致都遭破壞，接下來將迎接暑假，塞車狀況恐更加嚴重。

拉拉山國家森林遊樂區重新開園後要收取全票200元、半票100元，65歲以上長者與3至6歲兒童及小學生非假日戶外教學可享10元優惠票，半價優惠至今年9月底。不過也讓民眾認為園區要收費但硬體設施似乎跟不上。

新竹管理處說，因6至8月適逢水蜜桃季及暑假，遊客人數眾多，9月開始就會迎來淡季，人數會下降不少，至於門票部分是否9月底會恢復原票價，將待9月初再討論檢討。