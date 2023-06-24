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強聖嬰可能性高 彭啟明：美評估今年恐有記錄以來第2熱

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。本報資料照片
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。本報資料照片

聖嬰現象正在發展中，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，過一兩個月就可以正式宣告。

他說，而強度上，美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。

彭啟明表示，高溫，有很高的局部性與微氣候，例如你住在一群水泥叢林的公寓或馬路旁，溫度當然高，如果住在公園綠地旁，就會有小循環，會較舒服的微氣候。

「整個全球溫度是一個大家累積的共業」，彭啟明說，全球暖化是很顯著的影響，而聖嬰是地球的循環變化，幾年一次會加強全球溫度的升溫。

美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
美國NOAA的氣候專家評估，預計今年冬季出現強聖嬰現象的可能性為56% ，而且2023年可能會與2020年並列有記錄以來第二熱的年份，也有可能延續到2024，至於能否挑戰 2016的最高溫，仍有待觀察。圖表原始來源為NOAA。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

彭啟明 高溫 聖嬰現象

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