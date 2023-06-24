年幼時面臨困境受助 長大有成散播正向力量

「千金難買少年窮」劉米山幼時曾受家扶扶助，事業有成後成為家扶長期贊助者，他總以這句話激勵「學弟妹」；花蓮太魯閣族人林靜琴年幼時面臨挫折，被社會溫暖「接住」，如今成散播正向力量的種籽。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山老家在台南市白河區，幼年時家境不好，父母親靠四處打零工的微薄收入扶養他和弟弟，他從5、6歲開始就要幫忙把父親上山採到的野生姑婆芋葉子，拿到傳統市場賣給肉攤當成包材。

劉米山說，就讀國小時獲得家扶中心資源介入，每個月可拿到一點現金補助，寒暑假還有家扶舉辦的營隊可以參加，而且遇到了生命中第1個貴人，就是家扶1名社工老師義務指導他的課業一直到國中。

他說，那時候只想快讀完國中去找工作，幫忙賺錢養家，但社工老師跟他說，這樣能賺的只是小錢，還是要把眼光放遠些，繼續讀書，未來才能有比較好的機會。後來考量自己喜歡畫畫，國中畢業後決定到北部的復興美工讀夜校，白天一邊工作，希望還能寄一點錢回家。

「1個人在北部半工半讀很苦啊」，劉米山說，一開始找工作不順利，吃、住都成問題，後來有段時間是凌晨3、4時就去送報，白天當油漆工，下班後趕到學校上課，晚餐是買1個饅頭，半個拿來吃，半個拿來畫素描時用，而且復興美工的課業「很操」，每晚都要做功課到凌晨，睡不到2、3個小時就得起床去送報。

他說，幸好在嘉義認識的家扶社工老師，夫妻2人剛好到北部買房搬遷，讓他借住了3年，一分房租都沒收，加上學校老師也想辦法幫忙了一點註冊費，終於把復興美工學業完成。

高職畢業的劉米山還是考量到家境，決定先當兵並簽下3年半志願役，薪水幾乎都寄回家，退伍後回到南部，2年後拿到甲級室內設計師證照，當時台灣經濟狀況不錯，公司接案熱絡賺到了錢，事業版圖還擴展到北部，但他一直記著家扶社工老師的話，決定再去讀書，到台藝大完成大學學業後，先出國開開眼界，再回台灣拿到碩士學歷。

學業、事業都有成的劉米山，在親友鼓勵下回家鄉參政，選上白河鎮長，縣市合併升格後轉任區長，並當過1任台南市議員，而這一路上除了與在家扶相遇的「貴人」社工老師保持聯繫，也回過頭成為家扶中心長期贊助人，至今累計已捐出數百萬元，也常出席家扶活動為「學弟妹」們打氣。

「當初幫我的人不需要我回饋，但有其他人需要」，劉米山說，把這個善念轉給別人，將來或許就有更多人有能力回饋，累積社會良善循環，而自己最常以「千金難買少年窮」這句話來勉勵後進，感謝當初的窮才讓他有戰鬥力，一直往上走，若不是遇到這麼多困境，自己可能也就沒有努力的動力。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，多數人認識的是從政後的劉米山，不知道這段從家扶兒變成贊助人的故事，而劉米山幼年面對的困境，如今還是很多家扶孩子的苦，這些孩子很容易陷入惡性循環，需要適時幫一把，不管是讀書、考證照，都是讓他們改變自己、改變家庭的機會。

來自社會溫暖的力量，也讓太魯閣族人林靜琴面臨人生挫折能堅強突破困境；歲月流轉，女孩如今成為散播正向力量的種籽，幫助遭遇困難的人，鼓勵不要侷限自我，要勇於做夢，築夢踏實。

來到花蓮秀林鄉富世村，41年前，林靜琴出生的前2個月，在中橫公路山區種植果樹的父親見長輩扛著瓦斯桶十分吃力，出於熱心，用自己的機車載運，不料在洛韶一帶機車失控撞向山壁，人跌落山谷重傷，被救起時脊髓損傷，胸部以下身軀癱瘓，從此以輪椅代步。

從出生就面對父親傷殘，看到身形嬌小的母親獨自照顧行動不便的丈夫和幼女，10年後母親求去改嫁，父女相依為命，林靜琴不曾對母親有怨懟，至今仍有聯繫。林靜琴說，成長的日子很艱辛，還好家扶、展望會、慈濟基金會等一路扶助，直到大學社工系畢業。

雖然從小就接觸到社工，林靜琴只是感到好奇和感恩，高中時參加社工營隊，自己才清楚生涯目標，「曾經被接住、照顧過，將來也要加入社工行列」。

父親沒有工作能力，光靠家扶中心扶助金，無法供應求學與養家開支，林靜琴在高中與大學期間，除在校打工外，寒暑假在醫院照顧住院的父親，兼在醫院擔任短期工讀生，換取獎助學金；大四那年更是瘋狂打工，當家教、在補習班、便利商店、加油站打工，為的是賺取就業基金。

也許和家扶的因緣，林靜琴大學畢業後，進入花蓮家扶中心擔任社工員，「就像回家的心情」，起初的5年負責秀林鄉文蘭、銅門村大約120戶家庭，她滿腔熱血地陪伴孩子們，幫助完成夢想，改變家庭。

林靜琴在花蓮家扶中心已服務18年，曾在2021年獲全國「績優社工獎」肯定，如今也從社工員晉升為督導。「好佳在有你！」林靜琴感謝家扶在她年幼時遭遇困境給予扶助，讓她學業不曾中斷；現在工作上家扶也給予專業滋養，日前才被派去美國南加大參加進階教育訓練，讓她打開眼界，看到文化差異下的社工養成。

林靜琴特別提及當年的認養人「古叔叔」，古叔叔是屏東排灣族人，當時是20多歲軍職人員，在林靜琴國中開始就受到古叔叔的鼓勵，彼此信件往來至今，期間也曾「相見歡」，古叔叔結婚時她還受邀當伴娘，現在有如一家人般時常往來。

林靜琴工作後，自己也當了認養人，認養對象從小學二年級開始，直到去年大學畢業，是個懂事孝順的孩子感到很欣慰。

花蓮家扶中心在地方深耕逾57年，陪伴超過1萬2000名孩子長大自立，目前陪伴近1800戶家庭、3200多名兒少；受到專業社工人員的陪伴與支援，有不少花蓮孩子長大後回饋、加入社工領域。