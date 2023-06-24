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依舊炎熱 西部午後熱對流將比昨天更旺盛 影響範圍擴大

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
昨天午後旺盛熱對流帶來明顯的雷陣雨，中南部的午後對流比較少，台東則是到晚間還有大雷雨的狀況。本報資料照片
昨天午後旺盛熱對流帶來明顯的雷陣雨，中南部的午後對流比較少，台東則是到晚間還有大雷雨的狀況。本報資料照片

昨天午後旺盛熱對流帶來明顯的雷陣雨，中南部的午後對流比較少，台東則是到晚間還有大雷雨的狀況。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天鋒面已經往西北方移動，台灣上空清晨的雲量少，受到偏南到東南風環境影響，上午仍然是偏熱的天氣。

他表示，午後各地山區有熱對流發展，北部還是有午後雷陣雨的機會。隨著風向轉變，預估西半部的午後熱對流較昨天旺盛，影響範圍較昨天稍擴大。

柯聿寧說，明天到下周三環境風向大致為東南風，台灣位於太平洋高壓邊緣，白天普遍溫度偏高。大氣低層有些水氣順著東南風移入，因此在水氣及熱力條件較好的情況下，午後熱對流還是容易發展。影響區域偏向西半部的近山區，也有機會往平地擴展，晚間仍可能有殘留的對流帶來小範圍的降雨。

目前在菲律賓東南方海面有熱帶擾動存在，柯聿寧說，由雲圖來看還沒有明顯的結構，最近模式預報對於熱帶擾動的反應變得比較不明顯，發展性仍待觀察。

不過，他表示，預計這個低壓區在下周三將通過菲律賓進入南海，下周四到下個周日將帶來更多東南到偏南風的水氣，降雨可能不限於午後的熱對流。下周週末的天氣不太穩定，由於西半部午後降雨的機會逐日升高，建議到山區附近活動務必留意天氣變化。到河川溪流、下游流域也需要注意上游地區是否有強降雨發生，提防溪水暴漲。

菲律賓 台東

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