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昨暴雨炸雙北 彭啟明：今天西半部都有午後雷陣雨機會

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天轉東南風，西半部都有午後雷陣雨機會，以靠山區為主，平地也都有機會。本報資料照片
今天轉東南風，西半部都有午後雷陣雨機會，以靠山區為主，平地也都有機會。本報資料照片

昨天雙北豪雨，氣象局甚至針對新北市中和、永和發出災防告警訊息。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 昨天台北盆地的大雷雨，相信大家都很有感，永和累積雨量最多，4個小時超過160毫米，很多有積水地方，也都超過100毫米，時雨量曾多達40-50毫米。

他說，這樣的雨勢和颱風雨帶真正來襲，破百毫米的時雨量，還是有不小差距。可以趁機會檢查居家鄰里或企業的防護夠不夠，如果有積淹水，可找里長或議員來多檢查，這是檢驗防災能力最好的時機。

今天風向有轉變了，彭啟明說，轉東南風，西半部都有午後雷陣雨機會，以靠山區為主，平地也都有機會。

他表示，午後雷陣雨的預測上，可以觀察發生機會，其實要全面預測到比颱風困難，因為是小尺度的系統，配合上局部的環境條件，只能靠發生前滾動式的修正預測。最重要的是，聽到雷聲請入室內。

彭啟明 雨量

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