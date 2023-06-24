「誰撈到就算誰的」新開放探勘點 珊瑚船長爭相出海

漁業署今年4月開放高雄外海一處新區域，做為寶石珊瑚探勘區，至6月下旬已有3梯次、14艘漁船前往探勘。目前台灣的珊瑚漁船共有58艘，開放高雄外海的新區域消息傳出後，幾乎每位船長都想爭取資格，前往這處已經多年無法合法作業的漁場捕撈寶石珊瑚，知情人士說，「探勘點是新的，誰撈到就算誰的！」船長當然不想錯過豐收的機會。

依漁業統計年報，近五年（2017年至2021年）寶石珊瑚年平均產量2公噸，年平均產值新臺幣3.6億元。寶石珊瑚漁獲物為飾品加工原料，依據管理規定，必須在蘇澳區漁會公開交易，業者購入多加工為成品或半成品，除在國內販售外，相關產製品多出口到中國、香港、越南、日本、義大利、尼泊爾。

珊瑚漁船每梯次出海探勘約20天。漁民需奮力站穩在隨波浪起伏的甲板上作業，好天時須忍耐嚴酷日曬，颳風下雨也不能休息，必須穿上塑膠雨衣，繼續整理漁獲及網具，可說是一門苦力活。

海大海洋事務與資源管理研究所教授陳志炘說，捕撈寶石珊瑚時，魚具放下去至少150公尺，沒辦法明確地知道會敲到哪個地方，「就像你用風箏，要去拿屋頂上的羽毛球，根本就不是那麼簡單的事情！」

漁業人士說，不同的捕撈作業方式，船長的脾氣也不一樣；珊瑚漁船的船長普遍沉得住氣，因為網子收回來的常常是空網，偶然才能網到紅珊瑚，耐性就在成年累月的失望中養成。

漁業署漁政組副組長劉家禎說，寶石珊瑚價格行情介於1公斤3000元至15萬元，差別很大。

根據海大海洋事務與資源管理研究所教授陳志炘的研究，漁船兼營珊瑚漁業管理辦法從2009年施行，透過2009年至2018年間漁業統計資料分析，寶石珊瑚每年總漁獲量2.9公噸至3.5公噸，活枝皆低於5％，活枝珊瑚出現率在2015年至2018年逐步下降，顯示台灣周邊水域的寶石珊瑚可能呈下降趨勢。

陳志炘說，國外已研發出紅珊瑚種植技術，雖然寶石珊瑚可以存活，但是硬度、光澤，仍比不上天然的寶石珊瑚，短時間仍無法商業化。

民進黨立委賴瑞隆說，寶石珊瑚成長速度緩慢，對於珊瑚資源，應該以保育為優先，開採行為對海洋資源保育相當不利，他已請漁業署重新檢討。