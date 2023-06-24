高雄近海成寶石珊瑚探勘區 引爆漁民怒火

漁業署4月核定高雄離岸12海浬處、範圍約1358.76平方公里海域作為寶石珊瑚探勘區，與台南、高雄、澎湖漁民俗稱的「高雄西」傳統漁場重疊，漁民認為憂心珊瑚船作業破壞珊瑚礁，不僅生計受影響，海洋生態保育也將跟著陪葬，怒吼「魚的家被拆了，那還有魚？」

有漁民向聯合報系投訴，5月下旬的高雄旗津漁港，出現好幾艘來自北部的珊瑚漁船，本來以為珊瑚船要到60多海浬外的限定區域敲珊瑚，不料打聽之後發現漁業署在今年突然開放外海1處新的海域，讓珊瑚漁船以探勘名義採集寶石珊瑚，離岸最近處約僅12海浬，「近到在門口，甚至還看得到高雄85大樓！」

投訴人表示，珊瑚船使用纏繞網的方式採撈深海寶石珊瑚，作業時利用大石頭帶動網子沉進超過100公尺的深海，讓網子纏繞珊瑚，但過程中石塊會敲打珊瑚珊瑚、對珊瑚造成嚴重傷害，「幾乎在我們的有生之年，都難以恢復！」

投訴人指出，漁業署核准宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會3梯次的探勘，4月7日第一梯次漁船5艘、探勘日期從4月15日至5月5日，進出港口為馬公第三漁港；第二梯次4艘漁船在5月6日從旗津漁港出海，5月25日回港，第三梯次核定的探勘範圍比前兩次大，增加為1415.54平方公里，5艘漁船因颱風延期到6月3日出海、6月22日回港。

記者5月25日中午來到旗津漁港，發現有多艘珊瑚漁船停泊在岸邊，船頭有捲網機，漁網的前端綁有多個大石塊，一看就能分辨。其中2艘珊瑚漁船上有漁工在整理漁具，1名男子拿著一株扇子形狀、橘紅色疑似珊瑚的物品，迅速走下船，交給另名男子放進休旅車後行李箱隨即駛離。

國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授陳志炘說，政府在2009年開始嚴正管理珊瑚漁船，只開放5個區域當作寶石珊瑚的作業漁場，在2018年開始思考若在同樣的地方一直捕撈珊瑚，珊瑚恢復可能不會那麼快，珊瑚漁民需要繼續生存，「有沒有可能多選幾個點，讓彼此可以輪休？」才想透過探勘，選出備用的珊瑚漁場，跟現在的珊瑚漁場「輪耕」。

陳志炘說，從科學的角度，他認為選這個地點「不是那麼恰當，因為離台灣有點近！」漁業署應該事先跟台南、高雄、澎湖漁民「打聲招呼」，不然很容易引起作業糾紛。

漁業署漁政組副組長劉家禎說，漁業署對探勘，採取最嚴格的標準，除了派觀察員上船觀察作業情況，進港後會清點漁獲數量，相關資料會送給學者專家做分析，後續魚貨的銷售，僅限定在全國唯一可以舉辦珊瑚拍賣的蘇澳區漁會，如有明確證據違反規定，最嚴重會撤除作業許可。

宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會總幹事王耀徵說，這次探勘經漁業署核准，探勘的區域也是珊瑚漁民老祖宗傳下來的傳統漁區，但2009年訂定法令後就沒去過，完成探勘後，若經專家評估適合，才會與原本5個珊瑚漁區進行輪作；目前珊瑚漁船在包括全台漁業最發達的彭佳嶼海域，與其他漁船都沒有發生過衝突。