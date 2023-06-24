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不斷更新／端午連假北返車潮 國5恐塞到深夜 避11地雷
（6:00更新）
今天是端午節連續假期第3天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局表示，北返車潮今天就會出現，國道共有11處易壅塞路段，其中國5北向宜蘭至坪林，預計從上午10時一路塞至深夜。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道北向及南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人上午9時前出發，節省時間。
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
公路總局說，今天省道將有16處易壅塞路段，其中包括台9蘇花路廊北向、南迴公路南向等主要幹道，以及台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等觀光風景區周邊路段。
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