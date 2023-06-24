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上看37度高溫 午後雷陣雨 吳德榮：下周擾動恐影響台灣天氣

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。本報資料照片
天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。本報資料照片

由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，中央氣象局解除大雨特報。天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，梅雨滯留鋒逐漸北移，今天至下周三台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局特報。

他說，各地大多仍高溫炎熱，需注意防曬、防中暑。今天北部23至35度，中部23至36度，南部23至37度，東部22至36度。

吳德榮說，歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，下周四、周五各地天氣與熱帶擾動的發展及路徑有關，有很大的不確定性，需持續觀察。

歐、美模式模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，吳德榮說，下周四美國模式在呂宋島東北端，歐洲模式穿過呂宋島進入南海。兩模式皆模擬，熱帶擾動的發展有限，但因強度及路徑仍有差異，對天氣的影響程度不同，需持續觀察。

吳德榮 高溫

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