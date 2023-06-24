一個人的旅行／自由行 做好功課減少糾紛

專家建議

愈來愈多人自由行，旅行業品質保障協會發言人李奇嶽指出，旅遊消費型態確實發生轉變，自由行人數增加，連帶像餐券、門票、機場接送、當地一日遊規畫、代訂餐廳等「單一旅遊元件商品」也熱銷，過往只接團客的旅行社，也一改營利模式增加許多自由行衍生商品。

不過，今年第一季旅遊消費糾紛統計，最多的也是單一旅遊元件商品相關糾紛，李奇嶽提醒，自由行雖方便，但出國前仍要做足功課，盤點好自身的國際移動能力、語言能力等，若不做功課，找景點、餐廳可能繞一個小時都去不到要去的地方，做足功課才能旅遊自在。

李奇嶽提醒，自由行不論國內外旅遊，都要投保旅遊不便險、旅平險等，規畫要去的景點、餐廳；若要出國，要先查好當地國的駐外辦事處，或台灣國人旅外的投訴電話，手機網路、通話都要確保能夠使用，落地後餐廳、司機、住宿旅館的聯絡方式，要確保網路暢通，才能用Google定位導航，也要讓人找得到你。

數位版看這裡 一個人自在遊日本 送自己的退休禮物 「一個人旅行，說是孤獨，但是開放更大的可能性認識其他也獨旅的人。」 部落客「嫺人」經常寫投資理財的文章，其實她的旅遊心得也很精采。 她最近送給自己一個退休五年的禮物，就是一個人的日本旅行，看看她如何在旅途中找到一個人的自在，還有遇見新朋友的奇遇與驚喜。

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