聽新聞
test
0:00 / 0:00
健康你我他／防疫飲食SOP 瑜伽課不脫口罩
月初驚聞瑜伽課老師再度確診暫停上課，我立刻快篩，幸好是陰性。由於去年班上學員染疫、全班師生十幾人都被隔離，雖然我倖免於難，但自此不管法令如何鬆綁，我都不敢脫下口罩上課，隨身攜帶酒精噴液，下課馬上消毒使用過的輔具。
剛開始會抗拒戴口罩練瑜伽，感覺快休克，但把心念拉回關注自己的呼吸後，很快地分辨出是用嘴巴或是鼻子做吐納，適時修正，反而成為練習呼吸的方式。
外出回到家裡也不馬虎。自疫情爆發以來，所有生活習慣已養成一套防疫SOP。諸如口罩每天換、入門前先用酒精消毒手部、家裡門窗隨時打開保持空氣流通、非必要不群聚、群聚必戴口罩、有異狀做快篩、不外食盡量在家用餐等。
為了讓家人吃得更健康，身為主婦的我，多以紫洋蔥、薑黃、大蒜、花椰菜、甜菜根等食材料理三餐，以提升免疫力。把防疫習慣落實到生活，面對疫情「再」起，也不會恐慌了。
也許對於「生活不易，除了健康一切都是浮雲」有所體會，因此日常防疫不敢鬆懈迄今，才能讓我全家免於病毒荼毒吧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言