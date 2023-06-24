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健康你我他／防疫飲食SOP 瑜伽課不脫口罩

聯合報／ 文／楊璧華（台南歸仁）
不管法令如何鬆綁，我都不敢脫下口罩上瑜伽課，並隨身帶酒精消毒用過的輔具。圖／楊璧華提供
不管法令如何鬆綁，我都不敢脫下口罩上瑜伽課，並隨身帶酒精消毒用過的輔具。圖／楊璧華提供

月初驚聞瑜伽課老師再度確診暫停上課，我立刻快篩，幸好是陰性。由於去年班上學員染疫、全班師生十幾人都被隔離，雖然我倖免於難，但自此不管法令如何鬆綁，我都不敢脫下口罩上課，隨身攜帶酒精噴液，下課馬上消毒使用過的輔具。

剛開始會抗拒戴口罩練瑜伽，感覺快休克，但把心念拉回關注自己的呼吸後，很快地分辨出是用嘴巴或是鼻子做吐納，適時修正，反而成為練習呼吸的方式。

外出回到家裡也不馬虎。自疫情爆發以來，所有生活習慣已養成一套防疫SOP。諸如口罩每天換、入門前先用酒精消毒手部、家裡門窗隨時打開保持空氣流通、非必要不群聚、群聚必戴口罩、有異狀做快篩、不外食盡量在家用餐等。

為了讓家人吃得更健康，身為主婦的我，多以紫洋蔥、薑黃、大蒜、花椰菜、甜菜根等食材料理三餐，以提升免疫力。把防疫習慣落實到生活，面對疫情「再」起，也不會恐慌了。

也許對於「生活不易，除了健康一切都是浮雲」有所體會，因此日常防疫不敢鬆懈迄今，才能讓我全家免於病毒荼毒吧。

口罩 生活習慣

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