一個人的旅行／52歲打工換宿 她在旅途中重生

旅遊不一定要花大錢住飯店，「沙發衝浪」、「打工換宿」都是時下興盛的旅行模式，且別以為這是年輕人的專利，中壯年族群也可以成為打工換宿的生力軍，五十二歲的「小娟」即透過打工換宿享受旅遊、體驗生活。

「我五十又二歲，今年是我重生的第二年。」小娟五十歲那年在工作上遇到瓶頸，離開原本待了幾十年的職場。之後四處旅行，從桃園到台南、屏東、花蓮都是打工換宿。她說，「在僵化場域中，我的思想無法跳脫循環。」若一直拘禁在相同區域，就無法把自己倒空，裝入新的東西。

在花蓮，小娟到一處生態農場當小幫手，在那學會種菜、育苗，甚至學蓋房子、生火。後來到屏東另一處生態園區，換宿期間得搭帳篷、燒柴洗澡、三餐自理，她卻感到相當舒心。

在台南打工換宿時，小娟也到馬場「打工換騎馬」，一周六天在台南民宿整理房務，一天到馬場幫馬洗澡、清理馬糞，辛苦卻覺得值得；喜歡賞鳥、攝影的她，在台南每天六點晨起，騎機車跑到鄰近的候鳥棲地賞鳥。

因為喜歡，所以願意。小娟卅多歲時熱中登山，曾經跟著登山團直接在柏油路邊，搭著帳篷就睡覺，第一次爬百岳全身痠痛，隔天得吃肌肉鬆弛劑，半夜起床發現旁邊睡的都是不認識的女生；甚至周末直接跑到台北車站，看到登山團集合，直接上前詢問是否有空位可報名，在廂型車上貼在車壁也要去。

家庭對小娟的影響甚深，她說，母親過世前為了多賺錢，總是摸黑做手工，一直久坐又不捨得去上廁所，最後驗出三高、糖尿病甚至洗腎，賺了很多錢但都用在醫藥費；為他人付出所有，自己卻沒照顧到，即使留下錢財，也沒造福自己。

小娟說，旅行、出走一直都是埋在心中的種子，而且早在多年前就種下，脫離原本既定的環境後，才讓種子照到陽光，開始萌芽；她也才理解，原來這一路走來，都是為了等待這一次重生的機會。