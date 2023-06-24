一個人的旅行／大人的冒險 熟齡獨旅漸成趨勢

「旅行，是為了遇見更好的自己。」已成為走出既定生活、跳出舒適圈的精神標語，不只年輕人一個人出發，「50+」以上的熟齡單獨旅行逐漸成為趨勢。專家觀察，無論跟團或自由行，愈來愈多熟齡旅客獨自旅行，有人視一個人旅行為自我挑戰，有人享受一個人的自由，紛紛投入這場大人的冒險。

旅遊是許多人慶祝疫情解封最直接的行動，旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，旅遊需求永遠都在，整體經濟結構下，熟齡屬於較富裕的族群，各國開放邊境後，仍擔綱旅遊的主力；而一個人旅行的族群輪廓相當多元，有人隻身到印度禪修，也有人喜歡找度假村住上一周放鬆。

熟齡出去玩 女多於男

雄獅旅遊副總經理單葑觀察，熟齡單人旅客通常是在五十歲以上、退休或半退休人士，「他們可能有更多的自由時間和經濟能力，去完成未能實現的旅行夢想。」熟齡旅客對旅行的追求，不僅是為了休閒和放鬆，更重要的是為了增加知識、體驗文化和探索世界的多樣性，另外，女性通常多於男性。

在熟齡單人旅客的旅遊型態，大致分為兩類。一是高規格、高單價的出國「圓夢團」，旅遊目的地以歐洲最受歡迎。二是成長速度相當明顯的國內旅遊。單葑表示，根據雄獅旅遊統計，對照疫情之前的二○一九年，今年五十五歲以上且單人參團的旅客人數，成長了百分之五十五。

早在二○一八年，雄獅旅遊就推出「大人囝仔聚樂部」系列遊程，四年來吸引近十六萬熟齡族參加。

五十四歲的雅婷是醫護人員，她這幾年開始參加登山攝影，雖然在南部工作，每次「跟團」得要特地北上，但她總是早早安排好假期，一定準時出現在集合地點。單身的她喜愛戶外活動，尤其喜歡親近山林，山壯闊又靜謐，在山上看雲朵變幻，吹著山上的風，讓她心情平靜。

一個人登山不易，所以雅婷把握和大家一起上山的機會，但她也不覺得需要呼朋引伴，因為即使是朋友，喜好未必相同，加上醫護人員須輪班，假期也不一定能在一起。她說，一起上山的山友本來不認識，但同行也成了朋友，「喜歡山的人都很友善」。

怕異樣眼光 「誰看你呀」

六十歲的大明想在盛夏時來一趟台東單人小旅行，本來擔心家人反對，沒有想到受到女兒極大的鼓勵。一開始覺得自己一個大叔單獨出門可能會遭異樣眼光，但實際走下來發現，「誰看你呀！」這次出門讓他很有收穫，發現日後自己可以和家人一同旅行，也可以自己一個人，人生大進步。

單葑表示：「對熟齡單人旅客來說，旅行已經成為一種持續性的陪伴，讓生活充實、豐富；雖然是一個人的旅行，但卻不孤單。」靜宜大學退休教授、好好園館創辦人紀金山認為，即使自己一個人報名旅行團，破冰活動過後，就開始有了社會連結，不再是一個人了。

對於這場大人的冒險，紀金山說，旅行有兩種意義，一是「拓邊」，理性地循序漸進，把本來的框架變大，跟團或自由行、國內外都行，只要離開熟悉的地方，框架自然會變大；二為「打破框架」，跟不熟悉的人一起走，即使是自己一人去歐洲，還是有別人一同搭機，是追求更多流動、尋找自由，做不一樣的轉換。