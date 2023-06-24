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清冠一號 國外網站買回恐觸法

聯合報／ 記者許政榆／台北報導
「清冠一號」是由衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。本報資料照片
「清冠一號」是由衛福部中醫藥研究所研發、取得專利，技轉給多家中醫藥GMP藥廠製造。本報資料照片

清冠一號公費支付至卅日為止，七月起，新冠確診患者想使用清冠一號，得要自費，每盒約一千五百至一千八百元不等。而清冠一號的緊急使用授權（ＥＵＡ）至明年六月底，國內有二家藥廠申請臨床試驗爭取正式藥證，但正式進入試驗的進度「零」，若未能及時取得藥證，清冠一號不得再使用。

據衛福部中醫藥司統計，自疫情爆發至今年六月下旬，約一七一萬名患者使用公費清冠一號，確診者使用率約一成七，至今支付廿五億元。七月起，患者若需使用清冠一號，須由中醫師看診開立處方箋後，自費使用。

衛福部長薛瑞元提醒，台灣是以處方藥管理清冠一號，如果透過國外網站購買清冠一號入台灣，甚至對外供貨，恐違反藥事法。

目前持有清冠一號ＥＵＡ藥廠有十二家，其中順天堂、天一等二家藥廠申請正式藥證，中醫藥司長黃怡超表示，二藥廠的計畫案還在人體研究倫理審查委員會審查過程中，已發函請執行臨床試驗醫院加速審查，盼能在明年六月底前完成試驗。

清冠一號 患者 中醫

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