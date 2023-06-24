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進口蛋救蛋荒 產學都批政策錯誤

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導

國內蛋荒緩解，不過農委會仍持續進口雞蛋，讓學界、產業界罵聲一片。台大農經系教授徐世勳直言，農委會不照顧國內農民，卻去照顧國外農民，亂花納稅錢，實在很荒謬；產業界同樣不以為然，認為以進口雞蛋解決蛋荒，更補貼進口價差，根本是錯誤政策。

徐世勳表示，一般來說，政府都是要保護國內農產品，從來沒聽過要去補貼進口，農委會不用動不動就說是為了糧食安全，而是應該交由市場機制，當國內物價高漲，農漁產品價格就要讓它漲，這樣生產者才有欲望增產擴廠。

台中養雞協會理事長陳佑徹表示，整個開放過程都太倉促，僅是抱著「先有蛋再說」的想法，病急亂投醫，但實際上，日本要買我國的芒果，會派檢疫官到台灣來管控防檢疫的過程，我國要買國外的牛肉，也會派人到國外查廠，生鮮雞蛋進口，也牽涉防檢疫，我國是否有派人駐點嚴格管控，國際禽流感疫情仍嚴峻，應嚴格控管。

陳佑徹說，進口雞蛋應該是補充兵，不是常規軍，但我國如今開放專案進口到明年六月底，把進口雞蛋當作常規軍了，這是本末倒置，不是為了國家產業而推行的政策，如果凡事都靠進口，拿納稅錢補貼進口，台灣還需要農業嗎。

雞蛋 農委會 農民

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