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進口蛋難賣 蛋商醞釀認賠殺出

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
近來天氣熱，雞蛋買氣低迷，再加上大量進口，國內缺蛋情形稍微緩解。記者林伯東／攝影
近來天氣熱，雞蛋買氣低迷，再加上大量進口，國內缺蛋情形稍微緩解。記者林伯東／攝影

為解決蛋荒，農委會截至六月底止，進口逾一點六億顆蛋，隨著大量進口蛋入市，消費者反應兩極，再加上近來天熱，雞蛋買氣稍差，國產蛋不僅蛋價下跌，限購令也紛紛取消，在在都讓進口蛋很難賣，導致南部已有蛋商打算認賠殺出，不賣進口蛋了；但也有蛋商認為，經過半年蛋荒找貨困難，不想再被生產者綁架，仍會持續進口。

由於進口蛋專案將持續至明年六月底，是否可能提前結束？農委會說，為了國內的供應穩定，仍需建立庫存制度，會視狀況調整進口的量能與進口的頻度。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，農委會花錢補助的進口蛋，品質不一，發霉、壞掉事件頻傳，零售反應不好，消費者大多仍選擇買國產雞蛋，也有聽到最後拿去蝦場送人的。

有南部蛋商表示，進口雞蛋很多特性都和國產蛋不同，很多通路與加工業者都指定不用進口蛋，儘管和同業一起進口了一個貨櫃，量不是很多，但既然買家不埋單，乾脆認賠殺出。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨說，當初國內雞蛋最缺的時候，黑市售價每箱兩百顆約一千七百元，賣給客戶一千兩百元，也是虧本在賣，如今從清明節至今，雞蛋買氣低迷，當初一個進口蛋成本約六元，現在隨著國產雞蛋價跌，每個進口蛋跟國產的價格相比，已賠一元以上。

高傳謨強調，這半年來，有蛋、沒蛋都在虧錢，不過若有需要，還是會繼續進口，畢竟不想再被國內生產者綁架。

農委會畜牧處副處長江文全直言，以新鮮度來說，再怎樣還是國產的新鮮，目前觀察，消費者採購時確實不太想拿進口蛋，有些通路也會堅持使用國產雞蛋，換句話說，這波進口雞蛋無形中創造出國產雞蛋的優勢。

江文全表示，進口可以增加消費者選擇，也讓產業調整供需與產季，能有比較大彈性，各取所需，目前雞蛋進口原則沒變，會依照國內產銷供需狀況滾動調節，避免重演去年底緊急找進口雞蛋貨源，卻不見得能找到的困境。

雞蛋 農委會

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