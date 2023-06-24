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連假車潮北返 國道11處地雷路段

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
端午節連假第二天各地多雲到晴天氣，國道壅塞路段增加，北中南出現明顯車流，主要是通往觀光景點、遊樂區方向。記者黃仲裕／攝影
端午節連假第二天各地多雲到晴天氣，國道壅塞路段增加，北中南出現明顯車流，主要是通往觀光景點、遊樂區方向。記者黃仲裕／攝影

昨端午連假第二天，國道路況大致順暢，不過高公局表示，連假雖還有兩天，北返車潮今天就會出現，整體交通量約為平日年平均1.3倍，總計11處易壅塞路段，其中國5北向宜蘭至坪林，預計從上午10時一路塞至深夜。

高公局指出，今天國道交通量預估為500萬車公里，重點壅塞路段包括國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國三北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端。

高公局表示，建議西部國道北向、國5北向及南部地區用路人於上午9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發。

公路總局提醒，今省道將有16處易壅塞路段，其中包括台9蘇花路廊北向、南迴公路南向等主要幹道，以及台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等觀光風景區周邊路段。

氣象局表示， 今天氣持續不穩定，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部及東北部地區有短暫雨，其中西半部雨勢將持續至晚間，花東地區及恆春半島則有不定時零星陣雨。

國道 連假

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