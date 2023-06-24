端午度假潮 綠島用電創42年新高

端午4天連假，各地出現旅遊人潮，離島小琉球前天突破1.4萬人登島，昨天又湧入逾8千人次，往返船班擠滿了人群；綠島也有5千人湧入，前晚用電量還創新高。南北各地風景區交通負荷大，部分景點啟動交管，預估今天旅遊景點人潮仍在高峰，民眾出遊要有排隊及塞車的心理準備。

小琉球接連2天出現湧現遊客，雖挹注地方財源，但當地居民抱怨生活受干擾，前天更有租車業者與遊客因證件問題起口角，雙方扭打在地、相互叫罵。台灣咾咕嶼協會理事長陳汯葰說，人多衝擊地方原有生活型態，業者要提升島內觀光品質，與地方居民共好。

綠島接連2天也湧入近5千遊客，高溫用電也攀升，連假首日用電量達到5926瓩，創下綠島電廠42年以來新高紀錄，比去年7月16日最高負載5739瓩增加近200瓩，幸好昨天一場大雨，稍微緩解用電緊張。

台電台東區處表示，每逢假日離島用電都增加，前天綠島用電破新高紀錄，昨有稍微減緩，今年在6月前會完成綠島電廠所有機組維修，並緊急租用2部機組備用，小琉球自鋪設海底電纜後，用電相對穩定，目前未接獲缺電消息。

昨天台南各旅遊景點包括中西國華海安商圈、孔廟與赤崁樓園區及安平老街都出現人潮，台南市觀旅局統計，前天連假首日人潮較去年增加逾2成，昨天出遊人潮又較前天增加。

高雄市也是人潮滿滿，高雄市府觀光局表示，連假首日愛河風景區湧入約3萬2千人、駁二約2萬8千人、旗津約2萬6千人、義大世界約2萬4千人，依過往經驗，4天連假在第2及第3天人潮會更多，熱門景點路段也啟動交管措施。

至於南下恆春墾丁及往台東、花蓮車流持續湧現，屏東南下車流量突破3萬輛次，枋寮台1線上午就實施調撥車道舒緩車流。花蓮旅宿住房率平均超過8成。遠雄海洋公園前天吸引約3500人入園，昨遊客數暴增達9100人，業者預估4天連假有望吸引超過2萬5000人次。

合歡山也湧現踏青人潮，石門山到武嶺間的多處登山步道人潮不斷，山上停車空間有限，幾處停車場約在上午9時就已停滿，到下午車流才趨緩。

宜蘭清水地熱公園昨開園後半小時就啟動入園車輛機動管制，太平山國家森林遊樂區入園車輛在上午也超過800輛，接近1千輛總量管制上限。