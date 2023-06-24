台南登革熱累積39例 1個案曾至六龜

台南市登革熱病例昨再增12例，累積39例，衛生局擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查，希望阻斷疫情向外擴散。然而，一名60多歲男子20日已出現登革熱症狀，卻未前往就醫，隔日到高雄六龜祭祖，經就醫確診。高雄市衛生局啟動防治，在六龜祖厝門前發現1桶積水內有大量孑孓，已當場開單告發。

台南昨新增11例登革熱在仁德區，1例安南區，年齡介於23歲至81歲，有4例由診所或醫院通報確診，8例經由衛生局擴大採血送檢發現。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，登革熱1型症狀如輕微感冒，若疏於注意當小感冒，可能會存有潛在病例，透過擴大採檢，找出潛在病例，此次診所備有快篩，不少個案都在診所快篩發現疑似確診，經疾管署檢驗確診，也因提早發現，少擴散可能性。

衛生局表示，防治中心昨起至25日持續在成功里活動中心設置擴大採檢站，另為找出善化區潛在病例，於善化區坐駕里辦公室設立採血站，有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民應盡速接受篩檢。

至於台南確診男子到高雄祭祖，高市衛生局表示，因台南確診病例足跡出現六龜區，防疫團隊昨對個案到訪地點及周邊半徑100公尺範圍進行家戶室內外地毯式強制孳生源檢查丶噴藥化學防治。

高市衛生局也提醒民眾，若未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），一經查獲，將依傳染病防治法開罰3千到1萬5000元罰鍰。