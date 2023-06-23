【即時短評】靠進口救蛋荒 我國蛋雞產業能脫胎換骨？

官方對外宣稱，4月進口超過3000多萬顆雞蛋，5月進口6000多萬顆雞蛋，光4、5兩個月進口雞蛋就達1億顆，還要建立6000萬顆進口雞蛋的滾動倉儲，貌似進口數量很龐大，蛋荒彷彿紓解，不論國內消費者是否接受進口雞蛋，但開放市場成了兩面刃，進口產品攻城掠地，一方面重傷國內雞蛋產業，另一方面國內蛋價壓低，也讓蛋農對增加生產及更新設備興趣缺缺，產業無法提升自立健全，民生缺蛋恐成為輪迴。

進口雞蛋量很多嗎？若以現階段官方公布的數字，以我國一天消費量2400萬顆計算，就算進口1億顆雞蛋，算算也不過國內4至5天消費量，以目前官方所統計的日生產量11萬4500顆計算，還未達到消費量的缺口，雞蛋產業已經因為消費低迷而不斷降價，短短一個月內，每台斤批發價、產地價降了5元，在飼料成本高漲，買氣弱的當下，為了能保持進口通路，進口雞蛋未停止，端午四天連假，以及即將到來的暑假，雞農入不了新雞、持續換羽撐過夏季。

缺蛋，連農委會主委陳吉仲都說是因為禽流感全球肆虐，台灣也難以倖免，禽場染疫養了又中獎，再養又中，個體農戶有多少身家財產可以一次又一次賠了數百萬；日本都已經宣布禽流感疫情結束，若禽流感各國皆然，為何我國復原腳步緩慢？台灣禽流感早已在地化，沒有思考為何防疫走到如今這地步，官方統計大大低估實際疫情，不思考防疫精進及落實生物安全，現在夏季疫情暫緩，等待秋冬天冷疫情捲土重來，難道因為有進口蛋不怕？

國內雞蛋產業大多是老舊、防疫條件極低、生產效率差的中小場雞舍為多，大雞場要蓋新型畜舍，中央與地方法規嚴苛，有地方民代干擾，也有動保團體為考量現實，不斷要求要從籠飼改成效率僅剩下五分之一不到的平飼；農委會分三年要改建約200戶非開放禽舍、一年60場，還包括肉雞、蛋雞、鴨鵝都可申請，並非只有蛋雞，光小型養雞場就超過兩三千場，早年土地配置不完善，甚至不必然有使用執照或牧場登記，加上鄉間缺工嚴重，若一拆掉，恐怕就蓋不回來，業者僧多粥少、改建心有猶豫，對於解決缺蛋恐怕緩不濟急。

國內歷經史上最長的缺蛋風波，除了凍漲加速缺蛋危機外，官方資訊與實際產業脫鉤，生產方式落後都是原因，學界不斷要求產業需要全盤檢討，從飼養樣態，畜牧場管理，飼料、用藥、疫病防治等等，環環相扣事多如麻，沒有從源頭開始調整規劃，僅靠長期大量進口雞蛋，治標不治本，產業難脫胎換骨重生。