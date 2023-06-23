快訊

金馬導演被爆借醉爬上床「強行進入」 受害者傷處曝光

侯友宜要告了！侯辦明早舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

雷雨胞覆蓋台北盆地釀災...中永和雨量居全台前2 專家估這時緩解

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天午後對流雲系發展旺盛，雙北地區下大雷雨。圖／聯合報系資料照
今天午後對流雲系發展旺盛，雙北地區下大雷雨。圖／聯合報系資料照

今天午後對流雲系發展旺盛，雙北地區下大雷雨，不少地區傳出淹水災情。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強降雨預計下至晚間6點左右，今日雨量排名前三名依序為新北永和145毫米，第二為新北中和135毫米，台北萬華117毫米。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，午後雷陣雨持續中，大台北許多地區有強降雨，預計會下到晚間6點左右，今日雨量排行依序為新北永和145毫米、新北中和135毫米、台北萬華117毫米、台北中正116毫米、翡翠水庫114毫米、台灣大學108毫米、台北松山100毫米。

氣象達人彭啟明也在臉書Po出雷達回波圖指出，台北盆地上空出現很完美的雨胞，透過圖片可以看到，這波雨胞渾圓飽滿，且剛巧完美覆蓋整個台北盆地，傍晚5點多雨勢已經轉小，期待6點多可以放晴。

中央氣象局表示，今天鋒面通過北部海面，加上吹西南風帶來暖濕水氣、午後熱對流發展旺盛，導致雙北地區出現較大雨勢。明天天氣雖然不穩定，但吹南風及東南風，雨勢不見得這麼大，西半部及東北部地區午後仍要留意短暫雨。

氣象達人彭啟明在臉書Po出雷達回波圖指出，台北盆地上空出現很完美的雨胞。圖／取自氣象達人彭啟明臉書
氣象達人彭啟明在臉書Po出雷達回波圖指出，台北盆地上空出現很完美的雨胞。圖／取自氣象達人彭啟明臉書

新北 雨量 彭啟明 大雷雨 淹水 氣象局

延伸閱讀

新北中和時雨量逾90毫米 積淹水下午4時前消退

午後熱對流雨彈襲北市 國際龍舟賽下午部分賽事暫停

高中免試入學填志願至6/29 專家建議停看聽

炎熱午後雷雨 吳德榮：美模式下周擾動到台灣東方海面

相關新聞

出遊帶傘！明各地留意雨勢 午後西半部一路下到深夜

今天午後對流雲系發展旺盛，北部地區有局部大雨或豪雨發生。中央氣象局表示，明天天氣持續不穩定，清晨中南部沿海地區有零星短暫...

明北返、出遊車潮同時湧現 省道16處地雷路段一次看

今天為端午連假第2天，國道及省道主要以出遊旅次為主，公路總局表示，明天預估將出現返回工作地及出遊車潮，省道將有16處易壅...

雷雨胞覆蓋台北盆地釀災...中永和雨量居全台前2 專家估這時緩解

今天午後對流雲系發展旺盛，雙北地區下大雷雨，不少地區傳出淹水災情。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強降雨預計...

明國道北返交通量為平日1.4倍 11處地雷路段一次看

今天為端午節連假第2天，高速公路局預估，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.4倍，其中...

端午連假高溫炎熱 花蓮海洋公園湧萬人、合歡山現人潮

端午連假高溫炎熱，花蓮遠雄海洋公園今天湧入近萬人潮，各項戲水遊具、噴水設施擠滿人；也有不少民眾選擇上高山避暑，一早合歡山...

國旅被報復／疫後迎來報復性出國 國內旅宿業叫苦「生意更慘」

疫情趨緩，開放國門解封，旅宿業原預期可以掀起一波「報復性旅遊」商機，但是旅遊人潮不如預期，看到的反而是「報復性出國」，國人蜂擁出國旅遊，業者感嘆「飛出去的人，比飛進來的人多」，尤其台灣開放國門的時程較晚，外國人也不見進到台灣旅遊，旅宿業在解封後的生意沒有比以前好，反而更慘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦