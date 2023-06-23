雷雨胞覆蓋台北盆地釀災...中永和雨量居全台前2 專家估這時緩解
今天午後對流雲系發展旺盛，雙北地區下大雷雨，不少地區傳出淹水災情。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強降雨預計下至晚間6點左右，今日雨量排名前三名依序為新北永和145毫米，第二為新北中和135毫米，台北萬華117毫米。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，午後雷陣雨持續中，大台北許多地區有強降雨，預計會下到晚間6點左右，今日雨量排行依序為新北永和145毫米、新北中和135毫米、台北萬華117毫米、台北中正116毫米、翡翠水庫114毫米、台灣大學108毫米、台北松山100毫米。
氣象達人彭啟明也在臉書Po出雷達回波圖指出，台北盆地上空出現很完美的雨胞，透過圖片可以看到，這波雨胞渾圓飽滿，且剛巧完美覆蓋整個台北盆地，傍晚5點多雨勢已經轉小，期待6點多可以放晴。
中央氣象局表示，今天鋒面通過北部海面，加上吹西南風帶來暖濕水氣、午後熱對流發展旺盛，導致雙北地區出現較大雨勢。明天天氣雖然不穩定，但吹南風及東南風，雨勢不見得這麼大，西半部及東北部地區午後仍要留意短暫雨。
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