明國道北返交通量為平日1.4倍 11處地雷路段一次看

今天為端午節連假第2天，高速公路局預估，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，共有11處易壅塞路段，建議西部國道北向及南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中午12點前出發；國5北向用路人於上午9點前出發。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1北向圓山至汐止系統、竹北至湖口、國1南向大華系統至汐止、內湖至圓山；國1高架雙向下塔悠至汐止端；國3南向新店至中和；國5南向石碇至坪林，北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至傍晚5點，國道交通量為76.8百萬車公里，預估今日交通量為121百萬車公里。

高公局指出，今天下午2點44分於國3北向231.3公里處發生4輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里；下午2點38分於國1北向264.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里；下午3點23分於國1高架南向70.4公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里；下午4點10分於國3南向竹崎入口發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵1公里。

高公局預估，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，建議西部國道北向及南部地區用路人於上午9點前出發，中部地區用路人於中午12點前出發；國5北向用路人於上午9點前出發。

高公局指出，明天重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口、南屯至后里、西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

另外，高公局也說，明天國道相關疏導措施包括，中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午1點至晚間6點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0點至清晨5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。