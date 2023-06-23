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菲律賓中醫專家訪花蓮慈院 簽署交流及代訓合作

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮慈濟醫院承接衛福部新南向計畫，以菲律賓為主要合作國家，舉辦多場實體及線上講座、論壇，19日至24日共10名菲律賓衛生部官員及醫師到訪，雙方簽署醫學交流及人員代訓合作備忘錄。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞稿指出，10名菲律賓衛生部官員及中華崇仁醫院教授19日至24日至花蓮慈院參訪，雙方簽署合作備忘錄，也參訪血管暨粒線體相關疾病研究中心，觀摩中醫門診，實際學習中醫師問診、把脈、針灸等治療過程，相互交流臨床經驗。

花蓮慈院指出，慈院長期致力以科學方式驗證中西醫合療對人類疾病治療和預防老化的功效，2019年成立心血管暨粒線體相關疾病研究中心，進行心血管疾病與癌症相關研究，以推動中西藥合療全球化為目標。

花蓮慈院指出，心血管暨粒線體相關疾病研究中心著重中西醫合療、幹細胞與再生醫學、癌症、精神疾病、幹細胞治療等領域。

花蓮慈院副院長何宗融表示，過去3年期間受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾確診後選擇以中西藥治療，有效緩解染疫後的症狀，期許中西醫合作成果能持續進步，幫助到更多需要的患者，也期待透過這次交流，將中醫藥推廣到更多地方。

花蓮 中醫 菲律賓

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