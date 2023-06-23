出遊帶傘！明各地留意雨勢 午後西半部一路下到深夜

今天午後對流雲系發展旺盛，北部地區有局部大雨或豪雨發生。中央氣象局表示，明天天氣持續不穩定，清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部及東北部地區有短暫雨，其中西半部雨勢將持續至晚間，花東地區及恆春半島則有不定時零星陣雨。

氣象局表示，今天鋒面通過北部海面，加上吹西南風帶來暖濕水氣、午後熱對流發展旺盛，午後出現較大雨勢。明天天氣持續不穩定，但吹南風及東南風，雨勢不見得這麼大，午後西半部及東北部地區還是要留意降雨，其中西半部將持續至晚間。

氣象局指出，下周日至周三天氣狀況都差不多，花東地區及恆春半島有不定時短暫雨，午後西半部及東北部地區有局部短暫雨，各地午後山區也有雨勢。下周四、周五東半部地區有局部短暫雨，南部地區也有零星雨勢，其他地區午後仍有留意短暫雨。

氣象局也說，下周四以後太平洋高壓往北移動，南方空缺由低壓帶填補，雖有熱帶擾動或熱帶氣旋生成機率，但仍有不確定性。另外，未來一周各地高溫炎熱，約32至35度，明天雲林縣、南高屏地區及花蓮縣有36度以上高溫機率，提醒民眾留意。