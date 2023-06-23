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明北返、出遊車潮同時湧現 省道16處地雷路段一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午連假第3天省道預估有16處壅塞路段。本報資料照片
端午連假第3天省道預估有16處壅塞路段。本報資料照片

今天為端午連假第2天，國道及省道主要以出遊旅次為主，公路總局表示，明天預估將出現返回工作地及出遊車潮，省道將有16處易壅塞路段，主要幹道如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向等；觀光風景區周邊路段如台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線等。

公路總局指出，明天為端午連假第3天，預估將出現返回工作地及出遊車潮，省道主要幹道如台1線水底寮至楓港路段北向、台9線蘇花路廊北向、南迴公路南向及台61線鳳鼻至香山路段北向、竹南路段北向、中彰大橋路段北向等路段預估於下午時段湧現車潮。

觀光風景區周邊路段如台2線萬里至大武崙、福隆路段、台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、古坑至梅山、台9甲線新店至烏來、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段、台26線楓港至墾丁路段等亦將有車潮出現。

另外，公路總局也說，明天桃園市鐵人運動協會將於清晨5點至下午1點舉辦「2023 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽」，活動路線使用省道台14線57K至80K(埔里鎮地理中心碑至霧社)及台14甲線0K至31K+350(霧社至武嶺停車場)，提醒民眾留意相關路況。

公路總局表示，為滿足民眾返回工作地及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，截至今天中午12點，西部國道客運共計行駛2116班次，疏運35160人；東部國道客運路線共計行駛519班次，疏運9674人。明天西部國道客運尚有56.68%空位，東部國道客運尚有82.39%空位，民眾可至各客運業者網站查詢。

公路總局指出，今天截至下午4點僅部分省道路段出現車多情形，包含台2線福隆路段、萬里至金山路段、淡水竹圍至紅樹林路段、大武崙路段、台3線梅山路段、台7乙線三民路至大溪路段、台9線初鹿路段、台14甲線昆陽至武嶺路段、台21線日月潭路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台65線土城至接國三路段、台74線大里至霧峰路段、快官路段、台88線大寮至鳳山路段等。

國道客運 車潮 武嶺

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