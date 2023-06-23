中彰投苗生活圈通勤月票 台鐵車站提前至6月27日開賣

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈7月1日上路，中彰投苗生活圈將提前從6月27日起在台鐵沿線車站開放購票及加值，避免開賣當天購買加值人潮擁擠，方便民眾及學生通勤、通學使用，苗栗縣內共有11處台鐵站點可先辦理購票。

苗栗縣政府工務處指出，TPASS通勤月票6月27日起可先至台鐵車站購買，縣內售票及加值站點包括海線竹南、大山、後龍、白沙屯、新埔、通霄、苑裡車站及山線豐富、苗栗、銅鑼、三義車站。

中彰投苗生活圈999元通勤月票6月15日起已在台中捷運站、台中市區公所開賣，苗栗縣內的台鐵車站原本規畫7月1日開賣，目前提前至6月27日開賣，縣府並規畫18鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站及縣府第二辦公樓一樓的YouBike微笑單車苗栗服務中心共20個地點於7月3日開放購票。