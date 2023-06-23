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中彰投苗生活圈通勤月票 台鐵車站提前至6月27日開賣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值，苗栗縣內共有11個台鐵站點售票。記者胡蓬生／攝影
中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值，苗栗縣內共有11個台鐵站點售票。記者胡蓬生／攝影

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈7月1日上路，中彰投苗生活圈將提前從6月27日起在台鐵沿線車站開放購票及加值，避免開賣當天購買加值人潮擁擠，方便民眾及學生通勤、通學使用，苗栗縣內共有11處台鐵站點可先辦理購票。

苗栗縣政府工務處指出，TPASS通勤月票6月27日起可先至台鐵車站購買，縣內售票及加值站點包括海線竹南、大山、後龍、白沙屯、新埔、通霄、苑裡車站及山線豐富、苗栗、銅鑼、三義車站。

中彰投苗生活圈999元通勤月票6月15日起已在台中捷運站、台中市區公所開賣，苗栗縣內的台鐵車站原本規畫7月1日開賣，目前提前至6月27日開賣，縣府並規畫18鄉鎮市公所、苗栗客運頭份總站及縣府第二辦公樓一樓的YouBike微笑單車苗栗服務中心共20個地點於7月3日開放購票。

工務處指出，通勤月票方案綁定悠遊卡、一卡通、icash及TPASS票證卡，一卡適用一個生活圈通勤方案，民眾可跨生活圈購買，但三大生活圈公共運輸通勤月票路線起迄點，都必須在生活圈範圍內；中彰投苗生活圈通勤月票推動方案，苗栗鄉親可購買中彰投苗定期票999元，如果是苗栗縣到台中市就學學生還可綁定台中交通卡購買中彰投苗定期票699元。

中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值，苗栗縣內共有11個台鐵站點售票。圖／苗栗縣政府提供
中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值，苗栗縣內共有11個台鐵站點售票。圖／苗栗縣政府提供
中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值。記者胡蓬生／攝影
中彰投苗生活圈999元通勤月票提前於6月27日在台鐵車站開放購票及加值。記者胡蓬生／攝影

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