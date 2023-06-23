夜訪女王頭14米噴泉水舞秀 8大燈區4大主題30日起登場

今年「野柳石光夜訪女王」將在6月30日至7月16日在野柳地質公園登場，規畫8大燈區及4大主題燈光秀，每晚帶來9場絢麗地景光影秀，其中沙灘區有14米高環形水幕噴泉水舞秀，交通部觀光局北觀處歡迎國內外遊客親臨野柳，觀賞夜間璀璨美景。

今年8大燈區從入口至出口營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍，入口區「淬鍊女王石光」彩色珍珠球、互動光之花及閃閃螢光引領進入甜蜜幸福的野柳石空王國；仿真區「優雅歡樂派對」互動投影動畫，感受女王及公主布置的親子歡樂感。

俏皮公主區則有「星空海洋圓舞曲」蕈狀岩群為畫布，雷射燈光彷彿畫筆般隨著音樂旋律為公主妝點專屬空間；女王頭區「女王的星空秘境」在光影交織下與女王共享星空秘境；草地區「富麗花園女王盛宴」女王與公主相遇，抬頭仰望彼此；儷影湖區「夢想之海」沉浸於如夢似幻的朦朧水霧中。

今年沙灘區有大亮點「Big Queen奇幻星空水世界」，巨型環狀太陽花噴泉和水屏幕結合激光投影、雷射、燈光及水上噴泉等各式光影特效。

北觀處長方正光表示，夜訪女王夜間限量開放遊客參觀野柳地質公園，以光影科技與野柳地質景觀相互結合，營造光環境浪漫氛圍，歷年皆吸引大量國內外遊客前往參觀。今年沙灘區有環形水幕噴泉水舞秀，呈現地質公園多樣風貌。

野柳石光夜訪女王活動每晚6點30分至10點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張250元，12歲(含)以下孩童憑有效證件免費入場，即日起可至KKDAY及ibon售票系統購票，前7千名早鳥票加贈皇冠海岸觀光圈店家100元電子抵用券1張，包含20家以上特約合作店家，活動期間憑QR CODE可至金山、萬里區之合作店家(如餐廳、伴手禮店、溫泉旅宿等)消費抵用。

開車前往的民眾，請多利用周邊停車空間如野柳地質公園、野柳海洋世界收費停車場、野柳玉田路(舊台二線)兩旁路肩等；搭乘大眾運輸，台北出發可搭乘國光客運1815(臺北-金山青年活動中心)、基隆客運1068(臺灣大學-金山)、基隆客運953(金山-臺大計資中心)；基隆出發可搭乘基隆客運790(基隆-金山)及862(基隆-淡水)；淡水出發可搭乘淡水客運862(淡水-基隆)、台灣好行-716皇冠北海岸線(淡水-野柳地質公園)於「野柳」或「野柳地質公園站」下車。