粽子1顆飆千大卡 家醫科醫師簡單1招掌握份量

端午佳節民眾開心吃粽子，不過新竹台大分院副院長、台大醫院家庭醫學部主治醫師黃國晉提醒，粽子熱量很高，一般粽子熱量約500大卡，如果較大顆粽子的熱量更是超過1000大卡，很容易達到每日熱量攝取標準。尤其粽子成分高油、高膽固醇，不好消化，且糯米屬於高GI值，容易使血糖上升，對糖尿病患者來說，更容易讓血糖爆表。

根據國健署統計，全國約200多萬名糖尿病友，糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，由於體內胰臟功能不良，導致胰島素分泌不足，或胰島素於周邊組織作用不良形成胰島素阻抗，導致血中葡萄糖過多，其所引發的併發症如心血管病變、視網膜病變、腎臟病變等，影響國人健康不容小覷。

黃國晉表示，民眾端午節要開心吃粽，要特別注意「份量」，像是一般南部粽、北部粽，一顆份量大約一顆拳頭，熱量約500大卡，可以吃半顆或三分之二，且糯米不要全部吃完；若是大飯店推出的巨大粽子，熱量約超過1000大卡，不建議全部吃完，建議吃一半或三分之一。

針對糖尿病患者，黃國晉表示，端午佳期還是可以吃好料，但「記得要吃藥」，在經過醫師同意下，可稍微調整口服用藥，例如短效飯前用藥可以加量，讓血糖上升幅度減少一些；如果是定期施打胰島素的糖尿病患者，若擔心血糖波動過大的話，在飯前、飯後使用家裡血糖機測量，若發現血糖上升快，則需減少攝取粽子份量。除了吃以外，糖尿病患者多運動也同樣重要。

國健署提醒，糖尿病友除了定期至醫院回診，遵從醫師治療以外，選用合格的家用血糖測試套組，協助平日血糖值管理，並搭配飲食控制、適度運動，做好健康管理。

食藥署副署長陳惠芳表示，家用血糖測試套組屬於醫療器材，大致上由血糖機、血糖試片及採血用具組成，做為個人監測血糖的小幫手，能量測使用者不同時間的血糖值，並觀察血糖變化，進而輔助糖尿病友控制飲食，做好糖尿病自我照護。

陳惠芳提醒，家用血糖測試套組屬第二等級醫療器材管理，在選購時，應選擇有衛福部核准之醫療器材許可證字號的產品，並善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」口訣，包括認識檢測工具、看清楚購買醫材許可證字號、使用前要詳閱說明書，才能確保買到合法的醫療器材並安心使用。如有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統（ http://qms.fda.gov.tw ）通報，或撥打不良反應通報專線：02-23960100進行通報。