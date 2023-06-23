端午連假出遊避暑 合歡山停車場客滿

今天是端午連假第2天，不少民眾選擇前往合歡山遊玩避暑；南投警方指出，合歡山上停車場全數客滿，昆陽往武嶺方向因車多，一度塞車長達300公尺，呼籲民眾勿違規停車。

為因應端午連假增加的人潮與車潮，南投縣警察局交通警察隊加派員警，針對合歡山、日月潭以及清境農場等風景區進行交通管制。

許多民眾前往合歡山遊玩避暑造成台14甲線道路塞車；南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所長張勝華今天接受媒體聯訪時說，合歡山上武嶺、昆陽等停車場上午都已客滿，呼籲民眾不要違規停車，員警也會加強取締，以免影響交通。

警方指出，除合歡山上停車場客滿外，台14甲線東向29公里至32公里，也就是昆陽至武嶺路段車多，塞車車龍曾長達300公尺，建議民眾改往其他景點遊玩。

警方表示，除合歡山外，也有民眾選擇前往溪頭自然教育園區避暑，上午已有6000多人進入園區，園區內停車場也客滿，周邊道路也出現塞車情形，預估車流可能要到下午才會慢慢紓解。