蛋荒緩解竟仍進口雞蛋 農委會：確保有需求時可以找到貨源

天氣轉熱，蛋荒因買氣差稍稍紓解。業界質疑，為何農委會仍持續大量進口雞蛋？農委會對此表示，會視狀況調整進口的量能與進口的頻度，為了國內的供應穩定，仍需要建立庫存制度。產業界則不以為然，以進口雞蛋來解決蛋荒，更補貼進口價差，根本是錯誤政策。

農委會畜牧處副處長江文全表示，透過這次專案進口，會比較清楚每個國家的雞蛋定位在哪裡，各國雞蛋品質的優缺點。現階段雞蛋進口原則沒有變，會依照國內產銷供需狀況滾動調節，進口的數量跟排成，會動態檢視。另外，會建立滾動式倉儲基本庫存量，進口的量跟時間會做排程上的調整，還是會保持有些進口的量能。

至今仍進口機蛋，江文全說，主要是要避免去年底緊急找進口雞蛋貨源，卻不見得能找到的困境。因此無論如何，都要保持與進口管道的連結跟倉儲。不論是農委會進、還是業者自己進口，量多量少都要有基本的進出，才能夠保持當我國有需求時，可以找到貨源。

台中養雞協會理事長陳佑徹表示，整個進口的過程並不完備，包括進口的廠商，自己都沒有做好足夠的品管工作，以至於會傳出進口雞蛋發霉的事件。

陳佑徹說，當初開放過程太過倉促，是抱著「先有蛋再說」的病急亂投醫，現在，國內消費者不太接受進口雞蛋，「等於政府補貼進口雞蛋的價差，是拿納稅人的錢丟水裡，感覺好像得利，實際上吃虧的是自己」。

陳佑徹表示，日本要買我國的芒果，會派檢疫官到台灣來管控防檢疫的過程，我國要買國外的牛肉，也會派人到國外去查廠。「生鮮雞蛋的進口，也牽涉防檢疫問題，我國是否有派人駐點去嚴格管控？」

國際上禽流感等各式疫病仍嚴重，陳佑徹表示，應該要嚴格控管，把安全的產品帶回台灣。進口雞蛋多了，台灣的產能到底多少不知道，「這些進口量是補充兵，不能當作常規軍」。我國仍持續開放專案進口到明年6月底，「這是本末倒置，把進口雞蛋當作常規軍了」。如果凡事都靠進口，拿納稅錢補貼進口，「到底是哪個國家的農業部？台灣還需要農業嗎？」

陳佑徹說，不好好檢視國內到底發生什麼事情造成短缺，也不能一直用選舉考量，這不是為了國家產業而推行的政策。政府應該去思考，若一直壓抑農產品價格，就別報價了。因為，若低於生產成本，就不會有人生產，政府干預太多，商人貪得無厭，市場就會反應，台灣農業市場淺碟，政府更不應該干預，要讓交易市場更健康才是。

台大農經系教授徐世勳表示，進口農產品，不打關稅就不錯了，哪有政府會去吸收進口價差。一般來說，政府會保護國內農產品，「開放進口已經不錯了，從來沒聽說過去補貼進口」，雞蛋、豬肉、雞肉談不上糧食安全，農委會不用動不動就壇糧食安全。

徐世勳表示，以豬肉來說，政府補貼獎勵進口豬肉每公斤6元，說不定業者進口更高價的伊比利豬。國內物價高漲，價格就要讓它漲，這樣生產者也才有欲望增產擴廠。「農委會不照顧國內農民，卻去照顧國外農民，說白了還是為選票」。

徐世勳說，學經濟學的，從來沒有補貼進口，說白了是政治掛帥，為了個人利益，亂花納稅錢，這是很荒謬的事情。他在學校教授國際貿易經濟理論，不知道怎麼教學生 。