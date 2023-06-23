端午連假來杯艾草養生飲品 氣味清香消除暑氣

端午節到來，此時家家戶戶多會利用艾草、菖蒲和榕枝等作為掛飾，新北市景觀處表示，艾草是一種多年生草本植物，也是民眾常見的傳統民俗植物，其嫩莖富含精油，搓揉後會散發特殊香氣，故常用於入菜、入藥、染色或驅蚊，端午時節也常與菖蒲、榕枝一同懸掛，有避邪除厄的功用。

端午時節最應景的植物就屬艾草，作為可食地景的艾草栽培方式簡單，無須強烈日照與肥料，而且極為耐旱，僅需少量有機肥料即可為植物提供必要的養分。

景觀處表示，容易入門與入手栽種的艾草富含葉綠素及膳食纖維，時值炎炎夏日即將到來，民眾不妨利用艾草，結合薄荷、芳香萬壽菊等香草植物製成清爽沁涼的養生飲品，成分天然又可解吃完粽子後的油膩感，親子一齊動手做、調配成自己喜歡的口味，不僅增進家人歡聚時光，炎炎夏日來上一杯最適合不過。