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「斑馬線全停讓」喊卡 網諷：被罵什麼改什麼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」前天公布後民怨沸騰，昨天緊急喊停。記者林俊良／攝影
為擺脫台灣「行人地獄」惡名，政府從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」前天公布後民怨沸騰，昨天緊急喊停。記者林俊良／攝影

政府為擺脫台灣「行人地獄」惡名，從採最重罰、5月大執法，6月30日將提高罰鍰；原定同步上路的「斑馬線有行人須全停讓」前天公布後民怨沸騰，交通部長王國材昨天緊急喊停。「反攻大路」臉書粉專有網友表示，一個月前承諾的行人專用時相是不是也不會做了？為什麼不一個一個實施呢？

警政署配合交通部6月30日將上路的新法，前天公布只要行人踏上斑馬線，車輛不論遠近都須停讓，違者最高可罰6000元，還要道安講習。民眾質疑太過嚴苛，行人地獄恐怕轉型為行車地獄。王國材昨宣布暫緩實施，下周一再討論新方案。

路權粉專「反攻大路」也引起討論。網友提出自己的看法，有網友說，應該先推行人專用時相，這樣才不會擋到右轉車；然後開始外推人行道與庇護島，縮短斑馬線長度；最後才是落實斑馬線有人就讓。網友附和，「一步一步來明明就是可以實施的啊」、「就是要故意搞分化對立」、「連我爸這種被車本主義荼毒許久的人都能想到這種順序，他一個交通部長想不到？還交通專業咧」。

網友說，「警方和交通部門就是抓不到如何交通安全的重點」、「因為一直沒有好好規畫整套的措施，想到什麼做什麼，被罵什麼改什麼」、「規畫這種事情，不是在當交通部長之前就要先考慮好的嗎？2007年就開始當交通局局長的他，怎麼到今年才想到要做，都快20年了到底在幹什麼？」

國民黨立委洪孟楷說，確實沒考慮到各個路口、各區域不同的情況，加上沒有配套做事，當然引起民眾炸鍋反彈，政策臨時轉彎喊卡，但又凸顯交通部、警政署兩方不同調，想問民進黨政府，是要人民過端午節還是愚人節？

洪孟楷說，政策的成形，絕不是憑空出現，也要成熟才會公告，結果公告出來後卻沒任何配套。想擺脫行人地獄，要大刀闊斧，但絕不是閉眼亂砍，令人無所適從；不成熟的政策丟出，不只擾民、更是不負責任。

行人地獄 王國材

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