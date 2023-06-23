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夏季型天氣上看36度高溫 今天留意午後雷陣雨較大雨勢

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，且有短時較大雨勢出現機會，並且在中北部及東半部降雨有機會拓展到近山區平地，今天午後外出要多留意天氣變化。本報資料照片
午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，且有短時較大雨勢出現機會，並且在中北部及東半部降雨有機會拓展到近山區平地，今天午後外出要多留意天氣變化。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師方俊元說，今天清晨受鋒面往南移到東海上空，為台灣附近帶較多水氣、較不穩定大氣環境，加上西南風吹拂，西半部沿海在今天凌晨到天亮期間，零零散散有局部短暫陣雨。

不過，他說，對流發展並沒有太強，所夾帶的雨勢也沒有太多，天亮後對流逐漸減弱，降雨慢慢停歇下來。

今天仍會是夏季型天氣型態，方俊元說，加上台灣周圍的水氣仍偏多，且大氣環境仍較不穩定，各地天氣大致是多雲到晴。午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，且有短時較大雨勢出現機會，並且在中北部及東半部降雨有機會拓展到近山區平地，今天午後外出要多留意天氣變化，如果會到山區活動要特別小心。

氣溫方面，方俊元說，各地高溫仍是偏高，普遍都可以達到33-35度，而中南部近山區及花東縱谷局部地區可達36度甚至以上的高溫。

方俊元表示，明後兩天太平洋高壓逐漸增強，位於東海上的鋒面系統就會往北抬遠離，台灣附近將轉為偏南至東南風環境，東半部到恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨熱區則會移動到西半部地區為主。特別是在中北部機會最大，仍是有短時較大雨勢的可能，午後外出或到山區活動還是要多加注意天氣變化。各地氣溫32-34度，感受相當炎熱。

高溫 恆春

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