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端午連假第2天湧出遊車潮 公路總局公布易壅塞路段

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
端午連假觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供
端午連假觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供

今天為端午連假第2天，公路總局預估今天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

公路總局說，出遊車潮上午時段預期有台61線白沙屯路段南向及中彰大橋南向、台74線台中環線接國3快官路段西向及霧峰路段東向、台86線歸仁交流道東向等。下午時段有台86線仁德系統路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線仁德系統路段等。

觀光景點聯外道路包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段；中部台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭路段；南部台3線古坑至梅山路段以及台26線楓港至墾丁路段等。

雲嘉南地區部分，公路總局第五區養護工程處表示，端午連假以「台18線中埔、石棹及阿里山森林遊樂區路段」、「台86線17K-19K（歸仁-關廟）及8K（仁德系統）路段」、「台3線257K-269K往劍湖山、綠色隧道、梅山等路段」為易壅塞路段。建議民眾搭乘公共運輸，自行開車的民眾請遵守現場交維措施，小心駕駛。

公路總局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。另為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局協調客運業者視人潮機動增班，依目前預售情形，西部國道客運尚有83.46%空位，東部國道客運尚有88.49%空位，有需求民眾至各客運業者網站查詢。

端午連假天氣晴朗，南下出遊車潮增，圖為屏東警方昨天端午節實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5到445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假天氣晴朗，南下出遊車潮增，圖為屏東警方昨天端午節實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5到445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用。圖／警方提供
端午連假第2天預期出遊潮，圖為屏東縣東港鎮公所昨天舉辦端午龍舟競賽。記者劉星君／攝影
端午連假第2天預期出遊潮，圖為屏東縣東港鎮公所昨天舉辦端午龍舟競賽。記者劉星君／攝影

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