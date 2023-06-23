下周水氣漸增 賈新興：觀察周日熱帶性低氣壓生成機率

端午節連假天氣高溫炎熱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，連假零星西北雨，後期水氣增加 ，西北雨明顯。

他說，今天受西南風影響，台中以南沿海一帶凌晨至中午前易有零星短暫雨，午後北部及宜花有零星短暫陣雨。明天午後西半部及宜花有零星短暫陣雨，周日山區午後零星短暫陣雨。觀察周日菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成的機率，及其後續發展和移動趨勢。

賈新興表示，下周一新竹以北及南投午後有零星短暫陣雨，下周二新竹以北、南投、高屏及宜花午後有局部短暫陣雨。下周三至下周四水氣漸增多，恆春半島及台東有局部短暫雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。

賈新興說，下周五至下周六水氣增多，台東及恆春半島有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。