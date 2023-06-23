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疫後醫護人力荒、病房一床難求 專家憂關床、關門診將成常態

不斷更新／端午連假第2天南下北返車潮 避開國道17地雷

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
端午節連假第2天北部路段南向路況預報圖。圖／取自高速公路局網站
端午節連假第2天北部路段南向路況預報圖。圖／取自高速公路局網站

（6:00更新）

今天是端午節連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發，節省時間。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

端午節連假第2天北部路段北向路況預報圖。圖／取自高速公路局網站
端午節連假第2天北部路段北向路況預報圖。圖／取自高速公路局網站

國道 坪林

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