炎熱午後雷雨 吳德榮：美模式下周擾動到台灣東方海面

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天滯留鋒在華南至北部海面一帶南北徘徊；受西南風影響，各地大多仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑；北部24至34度，中部24至35度，南部23至36度，東部23至37度。

他說，今天上午西半部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大，高溫微降。

吳德榮表示，明天至下周四台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。