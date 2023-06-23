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炎熱午後雷雨 吳德榮：美模式下周擾動到台灣東方海面
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天滯留鋒在華南至北部海面一帶南北徘徊；受西南風影響，各地大多仍高溫炎熱，應注意防曬、防中暑；北部24至34度，中部24至35度，南部23至36度，東部23至37度。
他說，今天上午西半部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍略為擴大，高溫微降。
吳德榮表示，明天至下周四台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。
吳德榮說，美國模式（GFS）模擬顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，下周四向北移至台灣東方海面。歐洲模式則模擬，熱帶擾動穿過呂宋島進入南海。顯示末期的模擬，熱帶擾動的強度及路徑，不確定性皆很大，需持續觀察。
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