醫護人力荒／衛福部：提高職場誘因 與教育部合作補缺口

衛福部護理及健康照護司統計，新冠肺炎疫情後護理人員離職，醫院空缺率從以往約百分之五，增加到今年的百分之六點五。照護司司長蔡淑鳳說，護理人力缺口將尋求與教育部合作，提高畢業生進入職場誘因。

急診滯留率提升，燒出護理人力不足。蔡淑鳳表示，今年醫院護理人員空缺率比以往高，確實受近二年疫情影響，護理師離職比往年多，且去年護理人員考照人數大幅下降，與往年足足少了一千多人，「離開的人多、投入的人少」，才讓人力缺口變大。

醫事司副司長劉玉菁表示，近期急診壅塞仍與新冠疫情相關，據監測，急診就診人數平日約為二萬人次、假日為二點五萬人次，但近期因疫情仍處於高原期，急診就診人數有稍微增加，加上民眾習慣遇到滿床時，寧可繼續在急診等候住院，不願轉至其他醫院，也讓滯留率增加。

蔡淑鳳說，應屆護理相關科系畢業生是護理人力的重要來源，目前護理人員領照通過率約七到八成，但領到執照後僅四成願意投入職場，須排除考照率、就業率雙重困難，協助提升護理人力。