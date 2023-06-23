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醫護人力荒／個管師人力也不足 重症病友花錢找「代掛」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

護理師離職潮，除發生關床問題，同時重症患者仰賴的個管師因多由護理師轉任也受到影響。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，重症患者現在不只面臨等床問題，少了個管師也讓病友面對疾病時無所適從，且不提未來，現在光是掛號，就讓患者耗費心力，不少人得花錢找人「代排」，才有辦法爭取到更好的醫療資源。

「一般患者遇到重大疾病，心中有太多問題，除了醫師以外，只能仰賴個管師。」潘怡伶指出，根據她的經驗，大醫院個管師常人力不足，花在每位病患身上的時間相當有限，一旦醫護人力吃緊，個管師更忙不過來，包含癌症在內的重症病患，恐深陷無所適從的焦慮中。

潘怡伶表示，床位爆滿的現象以醫學中心較常見，且過去就已存在，門診也是人滿為患，她自己就曾為幫母親排隊掛號，天還未亮就在台大醫院門口守候，且因現場掛號名額只有一位，有些患者家屬還須一一詢問隊伍中民眾要掛的科別，以免白跑一趟。

潘怡伶指出，如果未來醫護人力持續不足，擠門診、擠床位情境會更常發生。更曾有癌友反映，因掛不進某醫師門診，選擇上網購平台花錢請人「代排」掛號。

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