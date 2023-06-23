國道重點壅塞路段 今估有17處

昨端午連假首日，各地出遊潮湧現，國五南下從凌晨一時就開始塞車，直到傍晚才緩解，蘇花路廊南向車潮則從凌晨三時湧現，一度造成蘇澳端回堵二點五公里。高公局預估，今重點壅塞路段總計十七處，其中國五南下將自上午六時塞車，下午換國五北上接力塞，恐連堵十一個小時，直到午夜才緩解。

高公局表示，今天國道交通量預估為一二一百萬車公里，為平日年平均的一點三倍，壅塞路段為國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、苗栗至湖口、南屯至后里及西螺至埔鹽系統。國三南向土城至關西、快官至霧峰、北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興。

此外，還有國五南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國四西向潭子系統至豐勢；國十東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局表示，西部國道南向用路人建議上午六時前或中午十二時後出發，國五南向用路人建議清晨五時前或下午五時後出發，國五北向用路人則建議早上九時前出發。

不只國道，昨天省道也車多，公路總局說，蘇花路廊昨出現南下最大車潮，南下全日交通量約一萬八千輛次。研判今天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮。

氣象局預報員張承傳說，今鋒面靠近，北部清晨上午會有局部短暫陣雨，中南部也有零星降雨，各地多雲到晴，但要注意午後雷陣雨，北部、山區會有局部較大雨勢。