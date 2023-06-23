10縣市社福卡可搭火車 漏了新竹

三大生活圈通勤月票七月上路，十縣市同步開放社福卡扣點搭火車，方便銀髮族與身障者使用，但從台北市一路往南到嘉義，竟獨漏新竹縣市，讓地方直言「無法接受」。竹縣社會處說，台鐵未事先告知就跳過新竹，似有失平衡；竹市社會處表示，四月就回覆台鐵願意加入，未被列入也「一頭霧水」。

對此，交通部長王國材表示，現在台鐵社福卡通行匝道是與TPASS通勤月票匝道共用，新竹縣市尚未建置完畢，預計十月完成通道後可納入。

竹縣社會處表示，去年八月即與台鐵達成合作共識，今年三月還行文詢問具體進度，台鐵當時回函正修改程式及規畫各車站硬體，預計七月上線實施，如今卻獨漏新竹縣市，電洽台鐵局才知被排在第二階段上線。

竹市社會處長黃佳婷也說，今年四月台鐵局詢問是否有社福卡搭乘火車意願，市府立刻應允配合，但近日看到未納入新竹市，覺得很納悶，市府會積極爭取。

「無法接受新竹縣市被放在二階段。」時代力量立委邱顯智說，福利政策不該有差別待遇。國民黨新竹市議員陳治雄也說，難道新竹人是二等公民？