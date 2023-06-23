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健康你我他／3年沒陽過 疫情緩和卻中鏢

聯合報／ 文／拒吸二手煙（桃園平鎮）
用釘書針把醫療口罩兩邊釘成90度摺疊角，不但能增加呼吸空間，隔離效果也會更好。圖／拒吸二手煙提供
用釘書針把醫療口罩兩邊釘成90度摺疊角，不但能增加呼吸空間，隔離效果也會更好。圖／拒吸二手煙提供

面對3年多的新冠肺炎疫情，我和先生都安然度過，沒想到今年五月政府解除口罩令之後，我們卻雙雙中鏢。

那天先生下班後，反應喉嚨有點痛，我告訴他當天空氣不好，所以難免喉嚨不舒服，還再三確認他是否一整天都戴著口罩防範霾害；不料，隔天先生開始發燒、頭痛、咳嗽，快篩出現兩條線的同時，我們臉上也三條線。

在疫情緩和之後，雖然允許脫下口罩，但為了避免空汙危害，我們出門還是配戴N95或雙層口罩，只是使用酒精消毒沒有很勤快，雖然多數人也是口罩不離身，但難免會遇到即使咳嗽也不習慣戴口罩的人，如果因此沾染病毒，我們又沒有勤於消毒，的確有機會讓病毒乘虛而入。

其實有人不喜歡戴口罩，是因為覺得不舒服，但依照網路教學方式，用釘書針把醫療口罩兩邊釘成90度摺疊角，不但能增加呼吸空間，隔離效果也會更好。

雖然專家說疫情會逐漸流感化，症狀普遍會減輕許多，但如果戴口罩、勤洗手或消毒等好習慣能夠繼續保持，對個人和社會整體而言，都能有更好的保護效果，也能減少醫療資源耗費，無疑是一件好事。

口罩 疫情

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