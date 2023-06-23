聽新聞
test
0:00 / 0:00

一招練好臀肌 旅遊健行有腳力

聯合報／ 記者蘇湘雲╱台北報導
教練示範臀部與腿後側肌群訓練動作。圖╱田玉笛提供
教練示範臀部與腿後側肌群訓練動作。圖╱田玉笛提供

端午節連假，許多民眾安排出外旅遊、健行，此時，腳力到底是「肉腳級」還是「健腳級」，很快見真章。健身教練田玉笛指出，一個人的腳力、上下樓梯的穩定度，與臀肌力量息息相關，當臀肌很有力量，可以幫助減輕腿肌、膝關節與足部負擔，走路、上下樓梯時，就會比較穩，且健行腳程較好，也比較不會腳痠、體力不濟。

若想在家訓練臀部肌肉，田玉笛特別推薦「橋式臀推」招式，主要透過「雙腳用力向下踩地，臀部向上用力推」的方式，讓臀部肌肉更有力量。

田玉笛提醒，在訓練過程中，如果感覺不舒服，必須立刻停止動作。為了確保動作正確，讓肌肉施力部位有到位，建議民眾諮詢專業健身教練，這樣才能事半功倍，訓練效果也才會比較好。

橋式臀推

1. 先採躺姿，雙腳屈膝，雙手平放在身體兩側；腳跟、臀部距離約一腳掌長度，雙腳與臀部同寬。

2. 雙腳用力往下踩，臀部向上推，讓臀部離開地面；大腿腹部，胸部盡量成一直線，臀部懸空，停留兩秒鐘，此時需夾臀縮肛，感受大腿後方有用力，下背部也要維持穩定。過程中不要憋氣，要保持自然呼吸。

3. 再慢慢從腰椎開始至臀部，讓懸空臀部回到地面。

加強訓練強度，可以這樣做：

1. 將臀部往上推，之後抬起單腳。

2. 換另一隻腳，重複上述動作。

健身 端午節 連假

延伸閱讀

不一樣的奧地利！不可錯過的咖啡．葡萄酒．健行小旅行

台北散策美食第三彈 貓纜6月22日恢復營運

教師檢定遇到「雷包監考老師」 考場上聊天拍大腿、討論考題解法

聖母峰基地營健行　非專業登山者也能實現的入門圓夢路線

相關新聞

幸運兒是你嗎？威力彩頭獎6.8億一注獨得 獎落「這縣市」

第50期威力彩今晚開獎，頭獎6.83億元由1注獨得，獎落嘉義縣六腳鄉蒜頭村蒜頭7鄰77之5號的好彩運電腦彩券行 。彩券行...

申訴增至63件！北市大型健身房惡意倒閉 會員止付可這麼做

台北市大同區大型健身房Routine Fitness日前突然結束營業，北市法務局昨天下午派員到場發現業者未營業、且無法聯...

不斷更新／端午連假首日 國道「紫爆」遍地開花 國3塞翻達24公里車陣

今天是端午節連續假期第一天，高速公路局說，截至上午11時，國道全線交通量為44.1百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口-新竹、彰化、國1北向圓山-東湖、國1高架北向五股-堤頂、國3南向快官-霧峰及國3北向木柵休息站-南港系統、國5南向南港系統-頭城、國10東向仁武-燕巢系統，其餘路段行車正常。

端午節4天連假勞工出勤薪資 一圖秒懂4情境如何給薪

台南市勞工局表示，依勞動基準法規定，端午節為俗稱的國定假日，提醒雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工...

快篩準確度下降？食藥署：應搭配臨床症狀判斷

媒體報導指出，有醫師表示對於XBB變異株，快篩準確率下降到僅有約7成，導致長輩染疫後，未及時治療導致重症。食藥署副署長陳...

新冠患者呼吸衰竭快篩陰 台大醫：2類人須注意

新冠疫情降超過一個月，民眾出現新冠肺炎症狀多會以在家快篩為主，但台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋表示，近期臨床觀察到偽陰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦