端午連假出門 3字訣5裝備防中暑

端午連假出遊機會多，但近日高溫炎熱，若加上濕度高、汗水排不出體外，體感溫度容易升高、增加中暑風險。國健署長吳昭軍表示，炎夏從事戶外活動應把握「涼、補、心」3字訣，且準備5項防熱裝備，減少熱傷害發生。

端午節過後，天氣穩定進入了夏季節氣，中央氣象局也預估近日天氣型態多呈現高溫炎熱，特別是近山區、縱谷、盆地容易有高溫，山區活動要注意雷陣雨。民眾出遊若是長時間待在戶外，容易造成脫水、增加熱傷害風險。

吳昭軍說，民眾出門在外應該要有計畫性地適時補充水分，並補充電解質，避免脫水、低血鈉、抽筋等狀況發生；出門儘量避開上午10點至下午2點的時段。

若要在高溫下進行戶外活動，應掌握3字訣「涼、補、心」（保持涼爽、補充水分、提高警覺心），並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等。

防熱5裝備：

1.遮：民眾可選擇有防紫外線的遮陽帽或陽傘，避免陽光直射臉、耳朵及脖子，造成曬傷。

2.鏡：出門挑選檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛與挑選適合臉型的款式，並注意鏡片品質及破碎的安全性。

3.涼：出門穿著涼爽透氣衣物，如舒適的棉質衣服或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，並且在運動後更換乾爽的衣服，以避免著涼或感冒。

4.擦：依個人的膚質及活動場合，選擇標有適當防曬係數的產品，並於出門前30分鐘均勻塗抹；如須長時間於陽光下活動時，應選擇防曬係數較高，同時具有UVA防禦效果的防曬產品，並且適時補擦防曬乳。

5.補：民眾出門應該隨時補充水分，一般健康成年人每天至少喝水2000㏄，並且不能以酒精及含糖飲料取代。同時也要適時待在通風涼爽的環境下，讓身體降溫與休息，避免瞬間補充大量冰水或沖冷水澡等危險行為。