雨後彩虹 白袍良醫 系列報導／吳敏綺 罹癌別檢討自己 分享乳癌日記鼓勵癌友

「雖然得癌症可能是運氣不好，但現在回想起來我的運氣還算不錯。」綺顏診所院長、皮膚科醫師吳敏綺說，做乳房攝影當天，天氣正好，剛好收到衛生單位簡訊通知，家裡附近有乳房攝影車，熱愛運動的她就騎腳踏車前往，當時什麼症狀都沒有，卻因此早期發現及早處置。

健檢沒追蹤 乳房攝影發現異狀

吳敏綺帶著女兒送的笑笑羊玩偶一起經歷標靶化療。圖／吳敏綺提供 吳敏綺坦言，其實在前一次健檢時已發現乳房有鈣化點，需要追蹤，但因為無症狀，因此輕忽而沒有定期追蹤。她是在2021年春節前做乳房攝影，沒多久就接到通知有異狀，很心急地託人去拿檢查報告，大年初二請在醫院工作的親戚幫忙看報告，再經由乳房穿刺檢測初步得知是乳癌第一期。

考量先生在長庚醫院任職，吳敏綺於是轉往長庚醫院就醫且確診罹患乳癌，進而接受達文西機器手臂乳房全切除手術以及自體游離皮瓣乳房重建手術。「從被診斷乳癌到開刀的時間很短暫，當時幾乎每天睡前都在哭。」吳敏綺憶及那段時光仍不禁泛淚。她說，直到決定開刀到那刻，才比較安心。

手術後，必須住進加護病房三天，吳敏綺說，那時非常痛苦，不只傷口大，人更難以完全躺平，甚至出現全身麻醉後的幻覺，感覺整個人都要掉到床裡面，現在想起來仍心有餘悸。

術後追加標靶治療 如今穩定控制

然而，術後的病理報告卻證實，她罹患乳癌第二期，因此還必須接受標靶化療，歷經14次的抗體藥物複合體T-DM1治療，期間一度因副作用血小板低下問題嚴重而暫停，完成療程時已是2022年中旬。

但這不是治療的終點，為控制乳癌癌細胞，目前吳敏綺仍要吃抗荷爾蒙藥物Tamoxifen，並且每3個月回診一次。Tamoxifen有其副作用，可能會造成子宮內膜增生或是其他病變，因此她須定期到婦產科做超音波檢查，現今屬於穩定控制階段，「希望一切順利」。

吳敏綺是一個閒不下來的人，術後一個月就回到診所看診，但減少看診時間，術後兩個月便開始去海裡游泳，也漸漸重拾熱愛的跑步，甚至挑戰鐵人三項「半鐵」。她說，生病之後，更重視生活以及工作間的平衡，一方面不讓自己太累，另一方面再次擁抱原本熱衷的事物。

家人是支持力量 看診更具同理心

「現在我對事情看得更開，不像以前總要求完美、給自己太大壓力，有些不重要的事情也不會往心裡去，更重視與家人的相處。」吳敏綺說，在治療期間，家人是重要的支持力量，不只是實質上的照護，更在情緒低落時陪伴她。她與先生、兒女有不少共同興趣，會一起上山下海、運動、旅遊等，生病後更把握時間去基隆游泳、坪林種茶，盡量不讓原本的生活受到影響。

吳敏綺很願意分享生病罹癌的經驗，並且把她的治療過程變成乳癌日記公開在網路上，「希望有一樣疾病的人看到後，可以得到一些安慰，甚至是鼓勵。」她說，有求診的病人是因為看到她的抗癌日記而來，並且在看診的過程跟她分享自己的故事。她經歷生病之後，在看診時也變得更有同理心，有不少病人不只體諒她生病，還會來關心她的狀況。

有些人生病後會檢討自己是不是什麼地方做錯了，或是飲食哪裡沒有做對。吳敏綺認為，癌症沒有絕對的成因，可能就是運氣不好，因此，不需要去改變原本的飲食或是生活方式，「我就要按照原本想做的事情去做，甚至要過得更精彩！」

綺顏診所院長、皮膚科醫師吳敏綺。記者余承翰／攝影 吳敏綺小檔案

綺顏診所院長、皮膚科醫師

年齡：56歲

罹患疾病：乳癌第二期

發病時間：2021年初

症狀：無症狀

治療方式：乳房全切除、自體皮瓣重建乳房手術、T-DM1標靶治療、抗荷爾蒙藥物Tamoxifen

想告訴病友的一句話：不用檢討自己做錯什麼事，或是什麼原因造成得癌症，要把原本的生活過得更精彩。