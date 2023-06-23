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台南登革熱增至27例 黃偉哲：面臨挑戰

聯合報／ 記者吳淑玲李文德王勇超／連線報導
昨天是端午假期首日，台南市37個行政區總動員，對居家環境加強清潔。記者李文德／攝影
昨天是端午假期首日，台南市37個行政區總動員，對居家環境加強清潔。記者李文德／攝影

台南登革熱再增6例，已累積27例，包括仁德、東區、永康及善化區都有確診個案，昨全市37區公所總動員5千多人清消，市長黃偉哲指，確實面臨許多挑戰。衛生局開出8張舉發單，工務局對3工地查獲孳生源勒令停工一周。高雄市雖無病例，但因台南確診個案到過高雄岡山、橋頭，也加強清消防範。

黃偉哲昨到仁德二空新城視察時表示，目前疫情集中在仁德區，首要任務把疫區做好周邊環境清潔，早上大雨，積水更易孳生病媒蚊，環境清消又要重來，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」步驟，阻絕登革熱傳播鏈。

環保局表示，端午連假首日動員全市5585人，共清除髒亂點575處，清除廢棄物9857公斤、積水容器4219個，也到仁德區、東區、永康區等18處傳統市場進行稽查，一旦發現有孑孓就開單告發，強調登革熱防治應以孳清為主、噴藥為輔，平時環境整理勝於噴藥工作。

環保局至昨日已查獲63件孑孓案，近一周內即查獲36件孑孓，皆集中在雨後工地地板積水、截水溝、電梯井，均依廢清法處3千至6千元罰鍰。

仁德區公所本周針對成功里資收戶強力清除整理髒亂環境，有資收戶囤積物品長達12年，環保局也出動山貓移除堆積物，估計本次清出垃圾將近1公噸。另仁德區及東區共孳清1729戶，其中陽性戶22戶，查獲24個陽性容器，衛生局開8張舉發單，另有3處工地查獲孳生源而令其停工一周。

登革熱防治中心在端午連假持續設置採血站，登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲，有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，東區東智里及善化坐駕里活動史的市民，應儘速接受篩檢。

高雄市雖無本土登革熱病例，但台南一確診個案曾因工作前往高雄岡山、橋頭，高市府表示，防疫團隊已對台南個案到訪地點50公尺周圍進行孳生源檢查及化學防治，查獲4處積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，依傳染病防治法開單，並清除積水。

登革熱 台南 東區

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